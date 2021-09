Nio Nakatani (Bloom Into You) lancia un nuovo manga

Nio Nakatani, creatrice del manga yuri Bloom Into You (Yagate Kimi ni Naru), edito in Italia dalla casa editrice J-POP, lancerà un nuovo manga sulla rivista Monthly Comic Dengeki Daioh di Kadokawa.

Kami-sama ga Machigaeru: il nuovo manga di Nio Nakatan

Il nuovo manga di Nio Nakatani si intitola Kami-sama ga Machigaeru (God Must Have Made a Bug) e uscirà il 27 ottobre.

Kami-sama ga Machigaeru racconterà una storia di fantascienza incentrata sugli alcuni scienziati che vivono la loro vita quotidiana nello strano mondo degli “insetti”. I personaggi principali della storia sono un curioso ragazzo del secondo anno di scuola media di nome Kon Wataya, e il suo padrone di casa e ricercatore di “insetti” Kasane Himesaki.

Questa una prima anteprima del nuovo manga pubblicata sul profilo Twitter dell’autrice:

A proposito di Bloom Into You

Nio Nakatani ha lanciato il manga yuri Bloom Into You su Monthly Comic Dengeki Daioh nell’aprile 2015 e lo ha terminato nel settembre 2019 per un totale di otto volumi complessivi. Kadokawa ha anche pubblicato un’antologia a fumetti per la serie, così come una serie di romanzi di storie collaterali di Hitoma Iruma.

La serie è giunta nel nostro Paese grazie alla J-POP, che ha pubblicato i volumi dal 30 gennaio 2019 all’11 marzo 2020.

Toko Nanami, senpai del consiglio studentesco, è nota per aver rifiutato tutti coloro che le si sono dichiarati. Grande è quindi la sorpresa della matricola Yu Koito, quando si sente rivolgere proprio da Toko le parole: “Potrei innamorarmi di te”.

Il manga ha anche ispirato una serie anime composta da 13 episodi, realizzata dallo studio Troyca (Aldnoah Zero), andata in onda dal 5 ottobre al 28 dicembre 2018 mentre in Italia rimane ancora inedita. Inoltre è stato messo in scena uno spettacolo teatrale dal 5 al 12 maggio 2019 presso la Zenrosai Hall/Space zero di Tokyo.

