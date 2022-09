In Black Widow era evidente che tra Alexei Shostakov e Steve Rogers ci fosse stata in passata una certa rivalità. D’altronre, se da un lato hai Red Guardian e dall’altra Capitan America, è inevitabile che tra i due supersoldati si sviluppasse una competizione, un aspetto che potremmo rivedere nella futura apparizione di Red Guardian nel Marvel Cinematic Universe. il supereroe sovietico interpretato da David Harbour tornerà in azione in Thunderbolts, il film corale del franchise marveliano che vedrà una squadra di anti-eroi guidata da Yelena Belova compiere missioni ad alto rischio. Per l’occasione, durante il D23 Expo, David Harbour ha lasciato intendere che il nuovo costume di Red Guardian si ispirerà a Capitan America.

Red Guardian avrà un nuovo costume per il suo ritorno in Thunderbolts

Durante l’evento disneyano in cui il colosso dell’entertainment condivide con i fan le novità sui futuri progetti dei brand più amati della ricca galassia disneyana, il futuro del Marvel Cinematic Universe è stato uno dei mattatori, con tanto di annunci che ci hanno concesso di scoprire la formazione dei Thunderbolts e di vedere i primi trailer di due attesi produzioni del franchise, Werewolf by Night e Secret Invasion.

Oltre a queste succose anticipazioni, il D23 Expo ha consentito agli attori presenti di aprirsi con la stampa, raccontando anche come vivono la loro presenza all’interno della saga, un momento che ha consentito anche a David Harbour di svelare la felicità di tornare a vestire i panni del forzuto eroe sovietico:

Mi è stato detto che avrei ricevuto un nuovo costume. E non vorrei dire cose volgari, ma sono davvero impazzito per questo. Se guardi Capitan America nei diversi film, lo si vede sempre con la stella bianca o nera sul suo costume. Vorrei solamente un armadio pieno di costumi, e sono quasi riuscito a farcela.

L’esordio della star di Stranger Things nel Marvel Cinematic Universe con Black Widow è stata accompagnata dalla presenza di un costume che ha sollevato alcune ironie, anche all’interno del film stesso, una scelta che se era comprensibile all’interno delle dinamiche del film flashback dedicato a Natasha Romanoff, la presenza di Red Guardian in Thunderbolts richiede un cambio di costume, che lo porti a esser più credibile nel suo nuovo ruolo di membro di questa atipica squadra di eroi.

Thunderbolts uscirà nei cinema americani il 26 luglio 2024 e sarà il capitolo finale della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe

