Nuovo trailer per Red Notice, il film Netflix con Gal Gadot, Ryan Reynolds e The Rock

Red Notice è il nuovo film d’azione targato Netflix che sta per vedere la luce sulla nota piattaforma di streaming. Si tratta del film Netflix che ha richiesto per la sua realizzazione il budget più alto di sempre per la nota piattaforma, e dopo aver potuto leggere le dichiarazioni degli attori principali che stanno prendendo parte al film ora possiamo anche iniziare a farci un’idea un po’ più precisa di ciò che sarà la sua proposta grazie all’emersione su YouTube del primo trailer per Red Notice.

Il nuovo trailer per Red Notice

Red Notice vedrà la partecipazione di Dwayne “The Rock” Johnson al fianco di Ryan Reynolds (Deadpool, di cui trovate la filmografia e tanti gadget qui su Amazon) e Gal Gadot (Wonder Woman, di cui trovate filmografia e gadget a tema qui su Amazon). Il titolo del film si riferisce a un tipo particolare di avviso emesso dall’Interpol destinato ai ricercati per l’estradizione.

Per quanto riguarda la sinossi del film, sappiamo che il personaggio interpretato da Dwayne Johnson vestirà i panni di un agente dell’Interpol che però sarà costretto a stringere un sodalizio con il personaggio di Ryan Reynolds, un criminale, per dare la caccia (e magari riuscire anche a catturare) a una nota ladra particolarmente abile nel furto di gioielli che sarà interpretata dalla splendida Gal Gadot.

Prima di passare a mostrarvi il nuovo trailer per Red Notice, ecco qui in basso la prima immagine dal set del film, che mostra tutti e tre gli attori principali che gli daranno vita sullo schermo:

Infine, ecco qui di seguito il nuovo trailer per Red Noticein lingua inglese emerso in rete. Al momento della stesura di questo articolo, il trailer in questione non è stato ancora pubblicato sui canali ufficiali di Netflix. Enjoy!

Red Notice verrà pubblicato in esclusiva su Netflix e potrete godervelo a partire dal prossimo 12 novembre.