Quando uscì la Trilogia Prequel di Star Wars, uno degli aspetti che stupì maggiormente i fan della saga fu la spettacolarità dei duelli con la spada laser. Nella Trilogia Originale, complice una tecnologia realizzativa ancora acerba, questi avevano un ritmo poco dinamico, elemento comprensibile specialmente quando venne realizzato lo scontro tra Obi-Wan Kenobi, uomo anziano, e Darth Vader sulla Morte Nera. Con La Minaccia Fantasma, venne mostrato uno stile di combattimento decisamente più dinamico, un tratto che ha spinto Hayden Christensen a spiegare che i duelli con la spada laser in Obi-Wan Kenobi i duelli con la spada laser saranno come quelli della Trilogia Prequel.

Obi-Wan Kenobi: come saranno i duelli con la spada laser?

Christensen, in Obi-Wan Kenobi, tornerà a vestire i panni di Darth Vader, ruolo interpretato nel finale di La Vendetta dei Sith. Nella Trilogia Prequel, l’attore ha partecipato ad alcuni dei duelli più appassionanti della saga come Anakin Skywalker, sia al fianco del proprio maestor, Obi-Wan Kenobi (già all’epoca interpretato da Ewan McGregor), che in un duello emozionante con il suo mentore, tra la lava di Mustafar al termine del quale, orribilmente mutilato, divenne Darth Vader.

Parlando con Total Film, Christensen ha affrontato il tema dei duelli con la spada laser di Obi-Wan Kenobi. Le aspettative dei fan saranno rispettate secondo l’attore, che ha garantito che sarà ripresentato lo stile visto nella Trilogia Prequel, con mosse spettacolari e un ritmo decisamente rapido.

“Siamo decisamente più in linea con i prequel, che non con i combattimenti visti nella trilogia originale. I personaggi sono invecchiati, ma non ancora così tanto”

Secondo quanto recentemente svelato dalla regista di Obi-Wan Kenobi, Deborah Chow, la serie disponibile su Disney+ dal 27 maggio sarebbe ambientato circa dieci anni dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, collocando quindi questo racconto tra Solo e Rogue One. Un orizzonte temporale che ci consegna quindi un Obi-Wan sicuramente invecchiato, ma ancora in grado di potere mostrare la sua ben nota abilità con la spada laser.

L’offerta di Disney+