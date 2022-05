Nel trailer di Obi-Wan Kenobi, la casa di Obi-Wan sembra molto diversa da quella vista in Una Nuova Speranza. Nel primo film di Star Wars al cinema, infatti, il vecchio Ben Kenobi accoglieva nella sua dimora Luke Skywalker, occasione in cui gli rivelava le sue origini prima di condurlo a vivere la sua avventura tra le stelle. Tuttavia, nelle immagini promozionali della serie in uscita su Disney+ il prossimo 27 maggio, Obi-Wan non è mostrato all’interno della ben nota abitazione, bensì all’interno di una cava. Sarà questa la casa di Obi-Wan Kenobi nella serie?

Sarà una grotta la casa di Obi-Wan Kenobi nella serie live action di Disney+?

Quanto mostrato dal trailer potrebbe esser solamente uno dei rifugi di Kenobi su Tatooine, utilizzato per potere tenere sotto controllo il piccolo Luke Skywalker. Al momento, il merchandise legato a Obi-Wan Kenobi non sembra presentare questo luogo come uno degli elementi della serie che verranno sfruttati a fini commerciali, eppure questa caverna ha un che di familiare per i fan della saga di Star Wars, che risale proprio alle origini del franchise.

immagini ufficiali di Obi-Wan Kenobi

Quando nel 1976 Alan Dean Foster scrisse la novelization della trama di Una Nuova Speranza, si basò su una delle stesure dell’ultima sceneggiatura redatta da George Lucas. Il libro venne pubblicato e commercializzato sei mesi prima dell’uscita di Una Nuova Speranza, meritandosi il titolo di prodotto del merchandise del franchise, ma anche andando in stampa con alcuni dettagli della trama e dell’ambientazione che in seguito vennero cambiati durante le ultime fasi di lavorazione del film.

Uno di questi dettagli, era che la casa di Obi-Wan era in realtà una grotta. Come tutto ciò che non coincide con quanto mostrato al cinema o espressamente reso Canon, questo elemento non rientra nella tradizione di Star Wars. Eppure, se ripensiamo al periodo in cui è ambientata la serie, ossia durante gli anni immediatamente successivi all’ascesa dell’Impero, questa scelta di vivere in una caverna attrezzata di tutto punto potrebbe esser più logica per un fuggitivo, quale è comunque Obi-Wan Kenobi

L’offerta di Disney+