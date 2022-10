Celebre per essere la mente di One-Punch Man e di Mob Psycho 100, fra gli altri, ONE lancerà molto presto un nuovo manga per il quale ricopre il ruolo di sceneggiatore.

ONE (One-Punch Man, Mob Pyscho 100) lancia un nuovo manga

La nuova serie manga prende il nome di Versus, sarà disegnata da Azuma Kyoutarou (Tenkaichi, King of Fighters) e avrà inizio il 26 novembre attraverso le pagine del 1° numero del 2023 di Shonen Sirius (Kodansha).

Versus è descritta come una serie manga fantasy di combattimento focalizzato su 47 eroi selezionati per combattere contro i 47 demoni del Signore dei Demoni.

Si tratta della prima nuova serie manga dopo ben 10 anni per ONE.

ONE è sicuramente noto per aver creato One-Punch Man, l’opera che attualmente gode della rivisitazione da parte del talentuoso Yusuke Murata. L’opera non ha dovuto attendere tanto prima di raggiungere la cresta dell’onda e ora, supportata anche dall’adattamento anime (ad agosto 2022 è stata annunciata la Stagione 3), le gesta di Saitama e degli altri eroi sono nei cuori degli appassionati.

Nel frattempo ad ottobre ha avuto inizio la Stagione 3 dell’adattamento anime di Mob Psycho 100 disponibile in Italia per Crunchyroll.

One-Punch Man: il manga e l’anime

One-Punch Man è un manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata sulla rivista Weekly Young Jump (Shueisha) dal 2012. I capitoli pubblicati sono raccolti in tankobon, per il momento 26. In Italia, il manga è edito da Planet Manga coi primi 25 disponibili.

Il manga ha ispirato due serie animate. La prima è stata trasmessa nel 2015 in Giappone per 12 episodi e visibile con sottotitoli in italiano, legalmente e gratuitamente su VVVVID (Dynit), mentre la seconda è andata in onda nel 2019 sempre per 12 episodi totali e con le stesse modalità di visione della prima. La prima stagione è disponibile in Italia anche su Prime Video (Amazon).

E’ in lavorazione per Sony Pictures un film live action occidentale con attori reali per la regia di Justin Lin (Fast & Furious).

Non sapete di cosa parla il manga e ne siete curiosi? Di seguito la sinossi: