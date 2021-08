One Piece 1021: la nuova trasformazione di Nico Robin

Il Capitolo 1021 di One Piece ha offerto un ampio spazio allo scontro tra Nico Robin e Black Maria, concludendo quindi lo scontro della ciurma di Cappello di Paglia contro i componenti dei Sei Guerrieri Volanti, nonchè sgherri di Kaido.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1021

La battaglia tra le due pericolose donne si è immediatamente accesa ed è stata il palcoscenico per la nuova trasformazione di Nico Robin in un vero e proprio demone, onorando, così, il suo storico soprannome di demone di Ohara affibbiatole da quando era bambina.

Black Maria riesce a tenere particolarmente testa alla caparbia archeologa sino a che quest’ultima comprende il momento di chiuderla e, per far ciò, riporta la sua mente ai momenti in cui si allenò con Sabo e l’Armata Rivoluzionaria per migliorare le tecniche Fleur, generate dal Frutto del Diavolo Fior Fior, e per padroneggiare mosse che includevano anche pugni.

Con questi ricordi fissi nella mente, Robin evoca una grande versione di se stessa completamente indemoniata ed oscura che non lascia intendere altre interpretazioni: è davvero un demone e sta per abbattersi sul nemico.

Difatti, evoluta in demone, Robin prima dichiara che con questo potere proteggerà tutti i suoi compagni e persone che l’amano, e poi manda immediatamente ko Black Maria con una devastante tecnica di arti marziali, Grand Jacuzzi Clutch, che mette fuori gioco l’avversaria bloccandole qualunque arto.

Alla conclusione dello scontro, l’archeologa vincitrice accusa profonda stanchezza, ma con lei c’è fortunatamente Brook che se ne prenderà cura.

One Piece 1021: dove leggere il capitolo

E’ possibile leggere One Piece 1021 in maniera completamente legale e gratuita qui su MANGA Plus (Shueisha).

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1021 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 986 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.