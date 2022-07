Come ben sappiamo, le canzoni che canta Uta in One Piece Film Red, l’attesissimo 15° lungometraggio ambientato nel vasto e imprevedibile mondo creato dalla mente e dalla matita del Maestro Eiichiro Oda sono interpretate da Ado. Tra i progetti portati avanti per il film c’è anche l‘Uta Project in cui Uta/Ado collabora con una serie di artisti famosi in Giappone, i cui video sono pubblicati canale YouTube ufficiale di Ado. Ora, è stato appena pubblicato il video della terza canzone del progetto Uta.

One Piece Film Red: il nuovo video musicale dell’Uta Project

Questa volta Vaundy ha collaborato con Ado per la canzone Gyakkо̄. Il 15 è uscito il video della canzone Shinjidai (“New Genesis”) di Ado che è anche la canzone principale del film, mentre il 22 giugno è stato pubblicato il video della canzone Watashi wa Saikyо̄ (“Sono invincibile”) di Mrs. Green Apple.

Gli altri video musicali creati da illustratori diversi e le canzoni degli artisti che collaborano saranno presentati in anteprima nelle seguenti date:

20 luglio – Utakata Lullaby (teaser) di FAKE TYPE.

27 luglio – Sekai no Tsuzuki (teaser) di Yūta Orisaka

3 agosto – Kaze no Yukue (teaser) di Motohiro Hata

6 agosto – Utakata Lullaby (versione completa) di FAKE TYPE.

10 agosto – Sekai no Tsuzuki (versione integrale) di Yūta Orisaka

17 agosto – Tot Musica di Hiroyuki Sawano

24 agosto – Kaze no Yukue (versione integrale) di Motohiro Hata

Non solo. Insieme all’Uta Prject Uta aveva iniziato a tenere un diario on-line di cui qui sotto potete guardare la terza parte:

One Piece Film Red: i dettagli del film animato

Annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime, vede Eiichiro Oda svolgere il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonché è il primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Della trama sappiamo ancora ben poco. Al momento, come accennato in precedenza, sappiamo solo che Uta è la figlia di Shanks, che i due erano molto uniti e che, quando la piccola aveva solo 9 anni, padre e figlia si sono separati. La voce “ultraterrena” di Uta, poi, fa pensare che anche lei possa contare sui poteri di un Frutto del Diavolo, un po’ come il nostro Rufy; ci si aspetta, quindi, anche che venga mostrato l’incontro fra Shanks e Rufy.

Sappiamo già che One Piece Film Red (scoprite tutto quello che c’è da sapere sul film a questo nostro articolo) sarà proiettato nelle sale cinematografiche giapponesi a partire dal prossimo 6 agosto, ma quando potremo vederlo al cinema anche noi qui in Italia? Il film sarà distribuito in Italia da Anime Factory che, attraverso i propri social, ha annunciato il periodo di uscita del film, ovvero questo autunno. Al momento, però, non abbiamo ancora una data di uscita precisa