One Piece Full Force: Law & Sabo da Bandai Namco: Recensione

Abbiamo analizzato due figure tratte dalla saga di Wano di One Piece provenienti da un sestetto di personaggi (Kaido, Luffytaro, Zorojuro, Sangoro, Trafalgar Law e Sabo), provenienti dal set Ichibansho Figure One Piece Full Force prodotte da Bandai Namco e Bandai Spirits.

I personaggi

Trafalgar Law è un celebre pirata del Mare Settentrionale, con una taglia altissima. Pur essendo noto per la sua crudeltà, Law accoglie tra i suoi compagni dei pirati ex schiavi e aiuta Luffy a fuggire: il suo modo di agire nasconde molti misteri. E’ un pirata dalla mente sopraffina, che punta alle vittorie sicure, senza lanciarsi in imprese azzardate. Sabo è il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria e ha ereditato il potere del frutto foco foco dopo la morte di Ace. Sabo scappò all’età di 10 anni dal Regno di Goa con l’intenzione di diventare un pirata. Nato da una famiglia ricca si vergogna molto di essere un nobile, in quanto ritiene che i nobili siano delle persone malvagie dichiarando che non avrebbe mai voluto nascere possessore di tale titolo.

Le confezioni

Il packaging delle scatole è il medesimo per tutte e sei le uscite della wave One Piece Full Force, tuttavia non essendoci stati recapitati gli altri quattro, la recensione si baserà solamente su questi due giunti in redazione. Nella parte frontale vediamo proprio la foto del contenuto e i loghi dell’azienda da cui è stata prodotta e da dove è stata tratta. In uno dei fianchi ci propongono un primo piano del personaggio, mentre nell’altro lato oltre alla foto della figure intera, sul basso possiamo vedere un’illustrazione da dove sono state tratte le statue che andremo a recensire. Sul retro non troviamo nulla di particolarmente interessante.

Trafalgar Law

La figure di Law è realizzata completamente in pvc e misura in altezza 22 cm circa. Le parti di cui è composta la figure sono in tutto tre, il corpo principale, la testa e il braccio che impugna la spada. La statua contiene anche un perno totalmente trasparente e una basetta rettangolare nera, molto adatta per raffigurare una posa in salto! Durante la saga di Wano, Law indossa uno yukata bianco e nero con i suoi due Jolly Roger, una fascia arancione, un jittoku marrone con motivi floreali e macchie gialle. Qualitativamente la figure è di ottima fattura, sotto il punto di vista del paint non presenta alcun difetto mentre per quanto riguarda lo sculpt tutto è ben realizzato dando grande attenzione per la realizzazione degli abiti, per tutti i tatuaggi sparsi sul corpo, per la spada ma soprattutto per il viso che oltre a essere molto fedele al design originale è stato realizzato nei minimi dettagli, curando in primis l’espressione permettendo di percepire tutta la sua rabbia.

Sabo

Estratto dal box e dagli involucri interni suddivisi in cartoncino ripiegato e plastiche protettive la statica contiene lo stesso perno trasparente e la stessa basetta nera che abbiamo già visto in precedenza con Law. A differenza di Law questa seconda statua è più semplice e non possiede molti dettagli, ma ha comunque un’altissima manifattura. La figure non presenta nessun tipo di assemblaggio, con una basetta che si fissa sul lato ed è indispensabile per poterlo esporre. La prima cosa che abbiamo notato è l’espressività fiera conferita al personaggio con un sorriso ammiccante mentre è in fase d’attacco contro i nemici. Sabo è riprodotto in una posa dinamica mentre sta compiendo uno slancio in avanti con il braccio destro proteso all’indietro mentre impugna il tubo di ferro e il braccio sinistro piegato in avanti mentre mette a fuoco il suo obiettivo. Il corpo di Sabo, con torace scoperto mette in evidenza la muscolatura, valorizzando la pelle dall’utilizzo di ombreggiature.

La nostra Video Recensione

Conclusioni

Il set One Piece Full Force composto da Kaido, Luffytaro, Zorojuro, Sangoro, Trafalgar Law e Sabo è una delle ultime lotterie Ichiban Kuji arrivate in Italia e che potrete già trovare in qualche fumetteria. Noi vi abbiamo mostrato due figure su sei presenti sul mercato e già così formano un bellissimo duo, ma se volete avere un'esposizione da far invidia ai vostri amici collezionisti allora il consiglio spassionato è quello di recuperarli tutti quanti. Queste due statue, oltre alla vendita, si possono vincere (con una gran botta di fortuna) acquistando un biglietto della lotteria Ichiban Kuji.