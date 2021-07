One Piece: in arrivo nuovi abiti da sposa

Tutte le ragazze sognano che il loro matrimonio sia perfetto. Naturalmente la scelta più ardua è quella di trovare l’abito da sposa unico e originale. Ma se la sposa è un otaku amante di One Piece, la scelta allora diventa più facile. Infatti, grazie all’azienda di abiti da sposa PACOLE ora le spose possono godersi il loro grande giorno in bellissimi e lussuosi abiti ispirati alla loro piratessa preferita!

One Piece: gli abiti da sposa

L’azienda PACOLE ha già lanciato abiti da sposa di One Piece. Infatti la collezione era stata annunciata originariamente nel luglio 2020 e ogni mese è stato mostrato al pubblico un abito ispirato a un diverso personaggio femminile di One Piece,tra cui Nami, Robin, Bibi e Perona. Bene, ora la collezione si è ampliata di bene quattro nuovi abiti già disponibili per l’acquisto.

Il primo abito è ispirato Boa Hancock, l’imperatrice di Amazon Lily e il capitano delle Piratesse Kuja.

L’abito di Hancock è fatto di un materiale di tulle marrone, con una profonda scollatura a V. Gli eleganti abbellimenti evocano l’immagine di un serpente, e danno anche una sensazione di regalità, come si addice alla Principessa Serpente.

Il costo dell’abito è di 204,000 yen ovvero 1.570,44 euro.

Il secondo abito è dedicato alla spadaccina marina Tashigi.

Il vestito di Tashigi è un semplice abito di tulle senza spalline, creato appositamente per dare una sensazione di primavera. L’abito è abbinato a un bouquet di fiori di ciliegio da brandire come la fidata spada di Tashigi.

Il costo dell’abito è di 194.000 yen, circa 1.493,91 euro.

Il terzo abito da sposa è ispirato a Carrot.

L’abito da sposa di Carrot è di un bel colore verde primavera. È arricchito di scintille dorate, che lo rendono sbarazzino e gioioso proprio come l’allegria contagiosa di Carrot.

Il costo dell’abito è 204.000 yen ovvero 1.569,98 euro.

Ultimo ma non meno importante è l’abito dedicato a Bonney, capitano dei Bonney Pirates.

L’abito di Bonney è colorato e presenta un motivo floreale, che dà una sensazione di freschezza. I volant sul retro sono staccabili, così la sposa può decidere se avere una silhouette voluminosa o elegante.

Il costo dell’abito è di 209,000 yen ovvero 1.608,32 euro.

In totale, PLACOLE lancerà ben dodici abiti da sposa dedicati ai personaggi femminili di One Piece, e con le ultime quattro aggiunte alla collezione arriviamo a dieci. Gli ultimi due personaggi a ricevere un abito da sposa sono l’ex fidanzata di Sanji, Pudding e Charlotte LinLin, meglio conosciuta come Big Mom.

Non si sa quando questi due abiti da sposa saranno disponibili per l’acquisto, ma sarebbe divertente vedere una sposa indossare un vestito ispirato a Big Mom!

Gli altri abiti possono essere ordinati dal sito web di PLACOLE e verranno consegnati quattro mesi dopo l’ordine.

