One Piece nuovo film: spunta il nome, a breve l’annuncio ufficiale?

A maggio 2021 emergeva il dominio http://onepiece-film.jp che dava suggeriva l’arrivo di un un nuovo lungometraggio animato di One Piece in fase di produzione da parte di Toei Animation, e adesso l’annuncio ufficiale potrebbe potenzialmente arrivare dal momento che avremmo in mano il nome.

Difatti, secondo quanto diffuso online da @YonkouProd, è emerso un marchio registrato che recita il nome di ONE PIECE FILM ROCKS.

Non sono state rilevate ulteriori informazioni, ma i due indizi tendono a chiudere il cerchio dei dubbi sulla produzione di un nuovo film animato ispirato alla serie di Eiichiro Oda.

One Piece Film Rocks – di cosa potrebbe parlare il film?

A giudicare dal nome del marchio registrato il possibile nuovo film potrebbe affrontare le vicende del capitano Rocks D. Xebec e della sua ciurma composta da alcuni dei pirati più famigerati di sempre. Oda-sensei ha semplicemente accennato nel suo manga dell’esistenza dei pirati in questione, non scendendo nei particolari della questione, ma il personaggio citato è riconosciuto come il più grande nemico di Gol D. Roger, il re dei pirati.

In ogni caso, restate con noi per scoprire di cosa potrebbe trattarsi.

Toei Animation è effettivamente al lavoro anche sul 21° lungometraggio animato di Dragon Ball, ovvero Dragon Ball Super: Super Hero, e sorge spontaneo come l’azienda giapponese potrebbe riuscire a contenere i due grandi impegni di produzione. Qui le ultimissime sul nuovo film.

One Piece al cinema e in tv

Ricordiamo che solo nel 2019 One Piece è tornato al cinema con One Piece: Stampede. Il lungometraggio animato diretto da Otsuka Takashi e prodotto da Toei Animation è pensato per celebrare i 20 anni della serie anime. In Italia è stato licenziato e doppiato da Anime Factory e Koch Media Italia (recuperate su Amazon la versione Home Video, la prima parte dell’anime comic o il romanzo del fantastico film celebrativo).

È anche in cantiere la serie tv live-action occidentale per Netflix di One Piece. La data di esordio è ancora al momento ignota e in questo nostro articolo potete scoprire le ultime notizie in merito.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1019 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 982 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 580 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.