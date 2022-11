Dalle mirabolanti avventure di One Piece, la saga di Dressrosa doppiata in italiano parte da questa sera su Mediaset Italia 2, canale 49, in prima serata e prima visione assoluta.

One Piece: la saga di Dressrosa in italiano parte stasera su Italia 2

Precisamente, l’arco narrativo inedito tra le reti italiane avrà inizio alle ore 21:25 e con 3 episodi consecutivi.

In allegato all’imminente approdo dei pirati di Cappello di Paglia sull’isola che darà i natali all’epico scontro tra Rufy e Doflamingo, Italia 2 ha svelato mediante i propri portali ufficiali social un nuovo spot pubblicitario. Per visionarlo cliccate QUI.

Inoltre, ecco una sinossi:

Mentre la popolazione mondiale resta sbalordita dalle notizie sulle alleanze fra pirati nel Nuovo Mondo, Law comunica a Do Flamingo dove e quando verra’ rilasciato Caesar; l’ex-membro della Flotta dei 7, approfittando della chiamata, dice a Rufy che possiede qualcosa che lui vorra’ sicuramente. Mentre la navigazione prosegue, Law spiega che la consegna e’ un diversivo per distruggere la fabbrica di Smile.

L’arco narrativo di Dressrosa di compone si un totale di 118 episodi andati in onda per la prima volta in Giappone, su produzione di Toei Animation, tra il 2014 e il 2016.

La serie anime di One Piece in Italia si era arrestata con l’episodio 628 trasmettendo l’ultimo episodio il 2 febbraio 2022.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga in Giappone ha raggiunto i 1066 capitoli e 104 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 102 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

one piece volume 102

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1040 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.

Ricordiamo che Toei Animation ha pubblicato un nuovo film animato di One Piece, One Piece Film Red, uscito in Giappone il 6 agosto 2022 e in Italia è atteso nelle sale doppiato in italiano a dicembre 2022. per Anime Factory. Lo abbiamo visto in anteprima al Lucca Comics & Games 2022, pertanto invitiamo a leggere qui la nostra recensione.