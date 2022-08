Non è facile ideare un villain, soprattutto se l’intento è anche quello di renderlo agli occhi del pubblico il più mostruoso possibile. E non parliamo solo dell’aspetto. Vecna, il villain di Stranger Things 4 che ha perseguitato Hawkins e i protagonisti di una delle serie TV Netflix più amate di sempre, è piuttosto malvagio, per usare un eufemismo, e al tempo stesso spaventoso: una vera creatura d’incubo. Ma come è nata per gli autori di Stranger Things l’ispirazione che li ha condotti alla creazione di Vecna? Quali sono stati i riferimenti con cui i Duffer Brothers si sono relazionati affinché potessero “scrivere” un mostro del genere?

Le origini di Vecna secondo Ross Duffer

È vero, il Demogorgone e il Mind Flayer, nemici dei protagonisti di Stranger Things nelle scorse stagioni, facevano paura. Mostri senza volto mossi da istinti primordiali e distruttivi che li spingevano a divorare qualunque sfortunato si trovasse sul loro cammino. Quanto a Vecna, tuttavia, l’orrore e la repulsione che suscita sono forse anche maggiori perché non solo è un essere orribile, ma è anche una creatura senziente che un tempo è stata un uomo e, a quanto pare, anche la “mente criminale” che per tutto questo tempo è stata dietro agli avvenimenti che fin dall’inizio hanno segnato Hawkins e la sua popolazione.

Dietro all’ideazione di un villain simile, spaventoso e malvagio oltre ogni immaginazione, a quanto pare vi sono stati dei riferimenti a cui gli autori di Stranger Things hanno attinto, riferimenti della loro vita e delle loro esperienze. In un’intervista a The Hollywood Reporter, Ross Duffer, co-creatore di Stranger Things insieme al fratello Matt, ha dichiarato:

Volevamo da molto tempo creare un cattivo che fosse molto più psicologico nel modo in cui attaccava i nostri eroi.

STRANGER THINGS. Millie Bobby Brown as Eleven in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix .. 2022

Per questo sembra che i Duffer Brothers abbiano tratto ispirazione da personaggi come Freddy Krueger, villain di Nightmare on Elm Street, Pennywise, il clown malvagio in IT di Stephen King, o i cenobiti di Hellraiser, tutti citati da Ross Duffer come esempi.

Perché loro hanno funzionato così bene? Perché mi hanno terrorizzato durante la mia crescita? A un certo punto, il cattivo è semplicemente diventato Vecna.

Ross Duffer ha spiegato però come i riferimenti della sua infanzia e di quella del fratello siano sì utili per plasmare il loro nuovo villain, ma che da essi Vecna si sia poi distaccato per prendere vita propria:

Si tenta di analizzarlo, ma a un certo punto abbiamo smesso di parlare così tanto dei riferimenti per provare a raccontare la storia, perché non credo che si possa semplicemente fare un collage di riferimenti. Non funzionerà mai. Vecna è diventato quindi parte di questo mondo e dovevamo capire come raccontare la sua storia in modo corretto.

Il racconto delle origini di Vecna nella serie

Per raccontare le origini di Vecna gli autori hanno realizzato che era necessario disporre di maggior tempo, così da esplorare e comprendere come un cattivo del genere sia stato generato. La storia di Vecna viene narrata quindi attraverso un intero episodio a lui dedicato, ovvero il settimo intitolato Il Massacro al Laboratorio di Hawkins. Nella stessa intervista, Ross Duffer ha rivelato che è stato necessario fare appello a Netflix affinché concedesse agli autori la possibilità di usufruire di un episodio aggiuntivo per indagare le origini di Vecna.

Ci siamo resi conto che avevamo bisogno di molto tempo per farlo correttamente e ciò richiedeva un episodio a parte. Non abbiamo detto, ‘Sarà lungo un film’, ma è quello che alla fine è stato.

STRANGER THINGS. Jamie Campbell Bower as Vecna in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix .. 2022

Stranger Things 4 è stata effettivamente una stagione dal minutaggio sensibilmente maggiore rispetto alle stagioni precedenti, con episodi dalla lunghezza letteralmente da record. E nonostante sembra che alcuni passaggi narrativi siano stati sacrificati in sala di montaggio, Ross Duffer si è detto soddisfatto della durata della serie TV, riferendosi in particolare all’episodio 7:

Se fosse stato ridotto anche di 15 minuti, non sarebbe stato un episodio soddisfacente. Quindi, a un certo punto abbiamo semplicemente detto: ‘Beh, è solo un mega episodio. Se qualcuno vuole metterlo in pausa, può farlo!

Anche Jamie Campbell Bower, interprete di Vecna in Stranger Things 4, ha rivelato alcuni dettagli in merito alla costruzione del suo personaggio. Bower ha parlato infatti di come sia stato utile per lui fare riferimento a Doug Bradley, attore che ha interpretato Pinhead nella saga di Hellraiser, in particolare per quanto riguarda l’intonazione della voce: