Nell’attesa di scoprire quali saranno gli esiti della 95a edizione degli Academy Awards, la cui cerimonia si terrà domenica 12 marzo e sarà presentata da Jimmy Kimmel, ecco tutte le nomination agli Oscar 2023. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la tanto desiderata statuetta?

Le nomination agli Oscar 2023

Tra le nomination agli Oscar 2023 troviamo in testa Everything Everywhere All at Once con 11 nomination totali. Seguono a ruota anche All Quiet on the Western Front e The Banshees of Inisherin con nove nomination ciascuno.

La lista completa dei candidati

Miglior attrice non protagonista

Miglior sceneggiatura adattata

Niente di nuovo sul fronte occidentale – Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell

Glass Onion: A Knives Out Mystery, Rian Johnson

Living – Kazuo Ishiguro

Top Gun: Maverick – Ehren Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, storia di Peter Craig e Justin Marks

Women Talking – Sarah Polley

Miglior costumista

Miglior suono

Miglior colonna sonora originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Babylon

Le banshee di Inisherin

Tutto, ovunque e in una volta

The Fabelmans

La migliore immagine

Miglior sceneggiatura originale

The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert

The Fabelmans, Tony Kushner e Steven Spielberg

Tár, Todd Field

Triangle of Sadness, Ruben Ostlund

Miglior cortometraggio live action

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Miglior cortometraggio d’animazione

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo

Il marinaio volante

I mercanti di ghiaccio

My Year of D*cks

Uno struzzo mi ha detto che il mondo è falso e io credo di crederci

Miglior attore non protagonista

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry, Causeway

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Miglior canzone originale

Applause da Tell It like a Woman

Hold My Hand da Top Gun: Maverick

Lift Me Up da Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu da RRR

This Is A Life da Everything Everywhere All at Once

Miglior lungometraggio documentario

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Miglior cortometraggio documentario

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

L’effetto Martha Mitchell

Stranger at the Gate

Miglior lungometraggio internazionale

All Quiet on the Western Front (Germania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Belgio)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Miglior lungometraggio d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio

The Sea Beast

Turning Red

Miglior trucco e acconciatura

Miglior design di produzione

Miglior montaggio cinematografico

Le Banshees di Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Migliore cinematografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo, falsa cronaca di una manciata di verità

Elvis

Impero di luce

Tár

Migliori effetti visivi

Miglior attore

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Migliore attrice

Cate Blanchett, Tár

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Miglior regista