Dopo aver vinto il premio del concorso Gioco Inedito – Miglior proposta di gioco dai curatori del Museo Egizio Paolo Marini e Federico Poole durante Lucca Comics & Games 2022, “Papyrus” è ora disponibile per l’acquisto.

Papyrus, vincitore del premio Gioco Inedito – Miglior proposta di gioco, è ora disponibile per tutti

In origine nato come “Cartigli” il prototipo è stato presentato da Maurizio Giacometti, Dario Massarenti, Matteo Sassi e Francesco Testini, che si sono aggiudicati la vittoria per quest’anno a tema “Geroglifici”.

“Papyrus” mescola diverse meccaniche tipiche dei giochi di carte tedeschi moderni: semplice da spiegare e con un flusso di gioco rapido e intuitivo, presenta scelte brillanti di design che fanno sì che la partita sia sufficientemente tirata e i turni si susseguono ponendo i giocatori davanti a diverse scelte strategiche. I giocatori si sfidano nel sottoporre frammenti dei papiri che vengono ricostruiti sul tavolo, per realizzare combinazioni che permettano di guadagnare punti-prese, e di raggiungere i rispettivi obiettivi segreti. Gli elementi tematici risultano ben ricondotti agli aspetti scientifici dell’egittologia, e lo spirito strategico del gioco ha colpito i presidenti onorari di giuria, che lo hanno trovato molto adatto al contesto museale, dove il gioco potrebbe essere promosso e diffuso.

Premiati sul palco del Teatro del Giglio durante la Serata di Premiazione del festival, sabato 29 ottobre, gli autori hanno commentato:

Siamo felicissimi per questo premio e per la bella esperienza maturata negli ultimi mesi che ci ha portato sul palco di Lucca. Ringraziamo le nostre famiglie per il supporto e tutto il team DV per professionalità, disponibilità e competenza dimostrate durante lo sviluppo di “Papyrus”.

Nelle prossime settimane sarà lanciato il nuovo concorso, sempre organizzato da Lucca Crea e DV Games, dedicato ai game designer emergenti. Maggiori informazioni saranno caricate sul sito del concorso. Papyrus è già da oggi disponibile presso il sito di DV Games e del concorso.