Dopo dieci anni di silenzio, la serie di Bleach è finalmente tornata sugli schermi (e lo fa in grande stilo). Peccato che in Italia non sia ancora disponibile su Disney Plus, contrariamente ad altri paesi.

Bleach – La Guerra dei Mille anni non disponibile su Disney Plus

Disney Plus ha preso l’incarico di portare la nuova serie di Bleach sugli schermi dei fan di tutto il mondo. Ma sin dalla sua data di uscita, il 10 ottobre, contrariamente da quanto anche noi sapevamo, si è palesato un problema sul canale streaming: l’anime tratto dall’opera di Tite Kubo manca in alcuni paesi.

Poster del nuovo anime di Bleach

Dopo una serie di reclami, Disney Plus ora sta gestendo l’ingente richiesta di spiegazioni sulla mancanza della serie nei paesi dell’America Latina e in alcune parti d’Europa, tra cui l’Italia: gli aggiornamenti arrivano in tempo reale dalla stessa Disney Plus, poiché l’help desk del servizio è stato bombardato di domande su Bleach nell’ultimo giorno. A quanto pare, su Twitter, la pagina di Disney Plus ha confermato che Bleach – La Guerra dei Mille Anni non sarebbe arrivato al suo catalogo streaming latinoamericano.

Il tweet è stato infine cancellato dopo che aveva raggiunto troppe attenzioni e ora Star Plus, servizio sussidiario del canale, ha replicato all’interessato che in realtà è:

in attesa di conferma sul lancio di Bleach.

Per quanto riguarda noi dell’Europa, anche in questo caso, diversi abbonati Disney Plus hanno iniziato a pubblicare le conversazioni con l’assistenza clienti in merito all’assenza di Bleach sul canale. Una serie di messaggi suggerisce che il team europeo “non ha ancora informazioni concrete” per dare una risposta esaustiva.

L’anime viene trasmesso in simulcast negli Stati Uniti, ma al momento non ci sono informazioni sufficienti su quando uscirà l’anime nel nostro mercato. Questa situazione problematica potrebbe essersi verificata a causa delle restrizioni sulle licenze, ma in ogni caso ci sono ancora diverse incertezze sulle soluzioni alternative. Noi vi terremo aggiornati su ogni novità a proposito e vi faremo sapere quando, come e dove sarà disponibile anche in Italia il nuovo anime di Bleach.

