Viz Media ha nelle ultime ore annunciato dove vedere in streaming Bleach – La Guerra dei Mille Anni, adattamento anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Tite Kubo ed edito in Italia per Planet Manga.

Dove vedere Bleach – La Guerra dei Mille Anni in streaming

Avevamo riportato il rumor il 13 agosto 2022 e adesso è realtà: Bleach tornerà ufficialmente il 10 ottobre 2022 e sarà visibile in streaming su scala internazionale (quindi anche in Italia) e in contemporanea con il Giappone su Disney Plus.

Un’anteprima del primo episodio della nuova serie anime è stata proiettata a porte chiuse l’11 settembre. Cliccate qui per scoprire le prime impressioni.

Ricordiamo, ancora, il nuovo anime confluirà in quattro trimestri, con pause intermedie, e per ognuno non vi è ancora un totalizzatore di episodi dichiarato al momento. È plausibile che un trimestre sarà composto da 12-13 episodi sino a raggiungere un totale di 50 episodi circa. In merito le sigle principali per ciascun episodio: la opening si intitola “Scar” ed è eseguita da Tatsuya Kitani; la ending, invece, è eseguita da SennaRin con la canzone “Saihate” (I confini più lontani).

Recuperate di seguito il più recente trailer con sequenze inedite:

L’anime, rimasto in sospeso dal 2012, trasporrà i contenuti proposti dal 55° volumetto sino all’ultimo capitolo pubblicato nel 74°. Alla produzione del progetto ritorna lo studio di animazione Pierrot (Naruto e Naruto Shippuden, fra gli altri adattamenti). Inoltre, come dichiarato dallo stesso Tite Kubo, l’anime espanderà i contenuti della storia (qui i dettagli).

In Italia la serie anime di Bleach ha cominciato la sua corsa con doppiaggio ad aprile 2021. Ad oggi sono state trasmesse su Amazon Prime Video quindici stagioni.

Bleach: il manga e l’anime

Tite Kubo è un artista di fumetti manga che ha ottenuto il successo, attraverso le tavole di Weekly Shonen Jump, con Bleach, serializzato dal 2000 al 2016 con un totale di 686 capitoli e 74 volumetti. In Italia l’opera è interamente edita da Planet Manga (acquistate su Amazon l’ultimo volume del manga).

Il manga ha ispirato una serie anime prodotta da Studio Pierrot dal 2004 al 2012. Il ritorno dell’anime con l’adattamento dell’ultimo arco narrativo, La Guerra dei Mille Anni (nel nostro più recente articolo i dettagli), andrà in onda in Giappone dal 10 ottobre 2022.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.

Bleach è la storia di Ichigo Kurosaki, un ragazzo dotato di un’abilità molto particolare: è in grado di vedere i fantasmi. E se la sua vita è già pazzesca a causa di questo dono, immaginate cosa gli potrebbe succedere se diventasse… un dio della morte.

