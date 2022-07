Ne abbiamo viste tante nel corso delle quattro stagioni di Stranger Things, e di certo ne vedremo delle belle anche nell’ultima avventura della nostra banda di Hawkins. Tra mostri orrendi e collegamenti inimmaginabili abbiamo imparato ad amare un po’ tutti i protagonisti della storia, chi più, chi meno. Anche i villain hanno avuto il loro peso: una delle creature che più ci ha colpito e affascinato (ma anche terrorizzato, suvvia) in Stranger Things è senza dubbio il Mind Flayer presente dalla seconda alla quarta stagione.

ATTENZIONE SPOILER : Se non avete ancora visto il finale di Stranger Things 4, vi consigliamo di NON proseguire con la lettura.

I protagonisti di Stranger Things

La storia del Mind Flayer in Stranger Things

Siamo giunti al finale della quarta stagione di Stranger Things un paio di settimane fa ormai, quindi perché non addentrarci nei motivi che hanno spinto Vecna a trasformare il Mind Flayer da un cumulo di polvere informe a qualcosa di simile a un ragno? Partiamo dall’inizio, dalla prima volta che abbiamo visto il Mind Flayer sul piccolo schermo nella seconda stagione di Stranger Things: l’orribile creatura si era impossessata del corpo del piccolo Will Byers, usandolo come “ospite” sulla Terra. Sin dal principio si era dimostrato un nemico formidabile dotato di un’intelligenza sorprendente, qualcosa di molto più spaventoso del Demogorgone presentato nella prima stagione.

Nella stagione successiva il Mind Flayer aveva preso possesso di molte persone residenti a Hawkins. Il tutto grazie al contributo inconsapevole di uno dei personaggi principali. Il mostro, lo ricordiamo, in quella circostanza aveva trasformato le persone negli Scorticati per poi sacrificarli e accrescere così la sua potenza. Infine, nel finale della quarta stagione abbiamo scoperto che il Mind Flayer faceva parte del piano generale di Vecna, e che c’era quest’ultimo dietro tutti gli attacchi a Hawkins. Per anni Vecna ​​ha agito dal Sottosopra, cercando di arrivare a Undici e vendicarsi: prima lo ha fatto con l’invio dei Demogorgone, poi con la creazione del Mind Flayer nella peculiare forma di un ragno gigante.

Perché il Mind Flayer è un ragno?

Ora arriviamo al dunque: il motivo della trasformazione del Mind Flayer in un ragno. Stando a quanto riportato da screenrant.com e come abbiamo visto nella quarta stagione, tutto ha avuto inizio nella mente di Uno, il quale sin da bambino aveva una predilezione per i ragni. Ne era affascinato, e lo è tuttora, soprattutto dalla Vedova Nera. Li considera animali in grado di mettere ordine nel caos più totale. Non solo: il villain forma un legame tanto forte con questi animali da farli sembrare quasi di famiglia, descrivendoli come “incompresi” e “creature solitarie”, con cui sente di potersi relazionare. Alla fine – lo abbiamo intuito proprio negli ultimi episodi di Stranger Things 4 – è esattamente così che il personaggio stesso si sente dentro.

Leggi anche: Gli 8 momenti migliori di Stranger Things 4

Seguendo l’ultima stagione su Netflix, ci siamo resi conto di quanto Vecna e i ragni siano simili. Allo stesso tempo abbiamo iniziato a intuire il motivo che ha spinto il villain principale della storia a dare al Mind Flayer quelle sembianze: Vecna ​​lo ha modellato nella cosa che ha ammirato più a lungo nella sua vita, ovvero i ragni. Il Mind Flayer non ha solo l’aspetto dell’animale a otto zampe, ma opera in modo simile alla Vedova Nera, dimostrando dunque che Vecna ​​voleva semplicemente portare in vita la creatura che ha sempre sognato e a cui si sente più vicina. Non è un caso infatti che la Vedova Nera immobilizzi la propria preda e si nutra dei più deboli, esattamente come Vecna (su Amazon la maglietta di Vecna).