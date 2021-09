Planet Manga annuncia I Nuovi Viaggi di Emanon

Tramite i suoi social, Planet Manga ha reso noto ai suoi lettori che a partire da novembre pubblicherà il manga I Nuovi Viaggi di Emanon.

I Nuovi Viaggi di Emanon è il terzo capitolo della saga

Emanon è una bellissima quanto enigmatica ragazza che viaggia per il mondo, tuttavia non è come tutte le altre ragazze. Emanon conserva dentro di sé tutte le memorie del mondo, fin dalla nascita delle prime forme di vita.

Abbiamo già avuto modo di conoscere Emanon nei due precedenti capitoli della saga “Le Memorie di Emanon” e “I Viaggi di Emanon” e capitolo dopo capitolo approfondiamo l’affascinante e incredibile storia della ragazza con tutte le memorie del mondo.

Il manga è disegnato da Kenji Tsuruta e scritto da Shinji Kajio, coppia già collaudata per aver concepito i primi due volumi su Emanon.

I racconti che riguardano Emanon sono storie introspettive, non parlano solamente della vita virtualmente infinita della ragazza, ma approfondiscono gli aspetti che caratterizzano la nostra specie. Lo sguardo quasi dissociato di Emanon rispetto ad un comune umano ci permette di vedere la nostra natura da un punto di vista diverso ma vicino.

Planet Manga ci presenta così la prossima uscita:

OPS… TERZO ANNUNCIO BOMBA! A novembre tornano le strabilianti avventure della misteriosa Emanon. Dopo Le memorie di Emanon e I viaggi di Emanon, ecco un altro frammento che racconta la vita di questa ragazza che racchiude in sé tutta la memoria del mondo. In un racconto che va al di là del tempo e dello spazio, non ci si può che innamorare di questa splendida fanciulla. Troverete tutte le altre informazioni sul prossimo numero di Anteprima… E con questo il mio lavoro l’ho fatto

Planet Manga attraverso i suoi social sta annunciando diverse nuove uscite per il suo catalogo, l’altro ieri è stato annunciato, sempre per novembre, STAR WARS: LE LEGGENDE DI LUKE SKYWALKER e ieri invece THE WOLF WON’T SLEEP.