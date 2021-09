Platinum End: trailer e data di debutto dell’anime

L’adattamento anime di Platinum End, la più recente fatica portata a compimento dagli autori di Death Note – Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, avrà inizio il 7 ottobre 2021 e in occasione è stata svelata una nuova key visual e trailer sulle note della opening a cura dei BAND-MAID col pezzo Sense.

Viene anche annunciata la canzone in chiusura episodio eseguita da Yuu Miyashita col pezzo Kofuku-Ron (Teoria dell’Arrendersi).

Platinum End: trailer, data di debutto dell’anime e key visual

Partiamo con la nuova key visual che possiamo guardare di seguito:

E, di conseguenza, le nuove sequenze attraverso il trailer:

L’anime sarà disponibile in Italia attraverso Crunchyroll in contemporanea col giapponese mediante sottotitoli e l’adattamento coprirà tutto il manga con un totale di 24 episodi.

Ricordiamo che il manga da cui si ispira l’anime è cominciato sulle pagine di Jump SQ (Shueisha) dal novembre 2015 a gennaio 2021. L’ultimo volume, il 14°, è stato pubblicato in Giappone il 4 febbraio 2021 e anche in Italia è interamente disponibile per Planet Manga.

Lo staff dell’anime vede Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, Le Bizzarre Avventure di JoJo – Vento Aureo) come direttore dell’adattamento animato presso lo studio Signal MD (Birthday Wonderland) su sceneggiature coordinate da Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangsta.).

Koji Odate (No Game, No Life) cura il character design, lo studio KUSANAGI (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) si occupa dei fondali, Masanori Ikeda dirige la computer grafica e Takatoshi Hamano dirige il sonoro presso Magic Capsule.

Platinum End: il manga

Il manga di Platinum End, di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, ha esordito nel 2015 sulla rivista mensile Jump SQ edita per Shueisha, dal 4 novembre 2015 al 4 gennaio 2021, ben tre anni dopo la conclusione di Bakuman.

L’edizione italiana è stata curata e distribuita integralmente da Planet Manga.