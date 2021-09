Play 2021: al via la tre giorni di Modena sul gioco

Play festival del gioco 2021 è ai blocchi di partenza e a partire dalla mattina di oggi, 3 settembre 2021, fino a domenica sera il quartiere fieristico di Modena sarà animato da una delle manifestazioni più amate dai giocatori italiani.

Una nuova edizione di Play, quella del 2021, che ritorna nel dopo lo stop imposto lo scorso anno dall’emergenza sanitaria e che sceglie come tema quello della Rivincita, a simboleggiare la caparbietà e la determinazione di proseguire nonostante le avversità. Questo tema sarà ben rappresentato da una serie di eventi che esploreranno il significato di Rivincita nella storia e nelle gesta di alcuni personaggi come Dante, Napoleone e Martin Lutero che hanno lasciato segni indelebili nella storia dell’umanità nonostante nell’epoca in cui sono vissuti siano risultati degli sconfitti.

L’edizione che ci apprestiamo a vivere per i prossimi tre giorni sarà popolata da tantissimi eventi legati al mondo del gaming in tutte le sue forme: dai giochi di ruolo a quelli da tavolo, dalle miniature alle carte, coinvolgendo oltre cento espositori e decine di associazioni, rendendo Modena ancora una volta la capitale italiana del mondo ludico.

Ed è proprio con una tale consapevolezza che gli organizzatori di Play festival del gioco applicheranno con grande rigore i protocolli di contenimento della pandemia, in modo da assicurare il rispetto delle regole legate alla sicurezza anti contagio tramite il necessario distanziamento sociale. Sarà infatti possibile acquistare il biglietto della fiera esclusivamente online, fino al raggiungimento della capienza massima della fiera, mentre per accedere agli spazi espositivi sarà necessario essere in possesso del green pass.

Il programma della manifestazione può essere consultato a questo link, tuttavia potete anche dare un’occhiata alle nostre guide alla manifestazione:

Cultura Pop sarà presente durante la manifestazione con l’obiettivo di raccontarvi la fiera, scoprire le novità proposte dagli editori, ma anche quello di divertirci in fiera e poter giocare nuovamente di persona.

Play festival del gioco 2021 si terrà come di consueto presso Modenafiere, in Viale Virgilio 70, dalle 9:00 alle 20:00 (venerdì e sabato) e dalle 9:00 e 19:00 (domenica). Buon gioco a tutti e ci vediamo in fiera!