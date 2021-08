PLAY Festival del Gioco 2021: i giochi da tavolo da non perdere

Dopo l’anno forzato di pausa dell’annus horribilis che ci siamo lasciati alle spalle, PLAY Festival del Gioco 2021 ritorna finalmente ad aprire le porte ai giocatori e agli editori che presenteranno le novità del mondo del gioco di ruolo, gioco da tavolo, e librigame.

Il tutto in sicurezza, con ingressi contingentati, mascherine e tutto ciò che serve per tornare a giocare e scoprire le novità del mercato in tranquillità. Lo staff della manifestazione di modenese ha pubblicato un’approfondita spiegazione delle norme sanitarie che i visitatori dovranno tenere, vi consigliamo di recuperarla a questo indirizzo.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia costretto gli editori a pubblicare le loro uscite più durante l’anno, quindi non concentrandosi esclusivamente sull’asse Modena-Lucca, a PLAY 2021 saranno comunque tante le novità da non perdere. In questo articolo vi consiglieremo tutti i giochi da tavolo, giochi di ruolo e librigame da tenere d’occhio se sarete tra i visitatori della fiera di Modena.

PLAY 2021: le novità dei giochi da tavolo

Gli editori che parteciperanno a Play 2021 con le loro novità sono numerosi, e per ognuno abbiamo indicato i giochi da tavolo da non perdere sia per un acquisto sia per una demo nel caso fossero disponibili sui tavoli di gioco:

Gli editori presenti a PLAY Festival del Gioco 2021

Asmodee

Descent: Leggende delle Tenebre, nuova versione dello storico dungeon crawler che, come da tradizione degli ultimi tempi, inserisce un’applicazione esterna per poter gestire tutti i meccanismi di gioco senza tediare troppo i presenti al tavolo.

Marvel United è stato il protagonista dell’anno di Asmodee, quindi arrivano le nuove espansioni: L’Ascesa di Black Panther, Il Ragnoverso, Leggende di Asgard, Guardians of the Galaxy Remix sono le espansioni in arrivo per PLAY 2021.

Altre novità di Asmodee saranno Project L, Bloodborne: il gioco da tavolo, Pandemic: Zona Rossa, So Clover! e Tales of Evil.

Cosmic Games

L’editore porterà a PLAY 2021 la nuova espansione del gioco di carte Final Fantasy Trading Card Game, il set chiamato OPUS XIV: Crystal Abyss.

Insieme all’interessante sistema modulare per tavolo da gioco ATT AdapTableTop, che promette di aiutarvi a gestire la pletora di miniature, plance e pedine dei boardgame più corposi, Cosmic Games pubblicherà alcuni wargame interessanti e prodotti di Steamforged importati.

Mythos è uno skirmish nella Prima Guerra Mondiale in cui bisogna scontrarsi con i Grandi Antichi. Dystopian Wars è invece un wargame di battaglie navali ottocentesche, in un mondo distopico con navi da guerra che solcano i mari, ma anche il cielo ed i sotterranei.

I prodotti di Steamforged sono Peaky Blinders: Faster Than Truth, un gioco di bluff e gestione risorse ispirato all’omonima serie televisiva; Pac Man: The Card Game, gioco di carte basato sull’iconico personaggio dei videogiochi; Epic Encounters, una serie di materiali per D&D5E, ed in generale i gdr fantasy, per costruire avventure con playmat, un libro dei mostri con miniature pre-assemblate e tanti consigli per i Master.

A proposito di dungeon, da tenere d’occhio anche Tenfold Dungeon, un prodotto che contiene una serie di scatole per costruire al volo dungeon con immagini realistiche e dettagliate.

Infine Aliens: Another Glorious Day in the Corps!, un gioco cooperativo ispirato al celeberrimo film.

Dal Tenda

L’editore umbro porta alcuni giochi già usciti che, a causa dell’emergenza sanitaria, non hanno avuto la dovuta comunicazione e presenza sul mercato in fase di promozione.

Flick of Fate è un controllo aree in cui usare i propri profeti per avere il favore delle divinità: Bees: Il Reame Segreto è un gioco di carte in cui le api di vari alverai dovranno competere per raccogliere il miele; Garden Guerrilla è un simpatico wargame da tavolo con gli insetti in un giardino.

Ci sarà anche un quarto gioco, inedito, ovvero Dany va a Hollywood: espansioni di Dany, gioco semi-cooperativo sulle personalità multiple.

DvGiochi-Ghenos Games

La joint venture delle due case editrici, diventate un unicum di recente, portano a PLAY 2021 un bel carico di novità.

Ensemble è un party game in cui i giocatori devono sincronizzare le loro idee mentre costruiscono una sequenza di immagini. Witchstone è un competitivo in cui i giocatori dovranno piazzare tessere per creare incantesimi con cui lottare. Paper Dungeons è un dungeon crawler con dinaimche roll&write per un gruppo di giocatori. Unfold: Dark Story è una escape room composta da una cartellina che sfrutta le pieghe sovrapposte.

Ergo Ludo Editions

La casa editrice sarà presente nello stand DvGiochi-Ghenos con i seguenti prodotti.

Ensemble, un party game in cui bisogna sincronizzare le proprie scelte senza parlare. Arturo – un compleanno da paura, gioco in cui bisogna preparare i festeggiamenti del compleanno dell’omonimo festeggiato, tra problemi e imprevisti.

Fever Games

L’editore arriva alla fiera modenese con un’espansione, un add-on e una novità.

La prima è La Città delle Corone, espansione per Paladini del Regno Occidentale in cui bisognerà convincere la nobiltà a cooperare. Sempre per Paladini arriverà anche la Collector’s Box che, come da nome, è una elegante scatola in cui riporre il gioco perfettamente.

La novità è invece Mantis Fall, un gioco di bluff a ruoli segreti ambientato in una città americana degli anni ’40, incentrata su un omicidio in cui i giocatori potranno essere testimoni o il killer stesdo.

GateOnGames

L’editore toscano arriva a PLAY 2021 con un carico oneroso di nuovi giochi da tavolo, prendete nota.

Black Sonata e l’espansione The Fair Youth, un gioco solitario di epoca shakespeariana. Feed the Kraken, un gioco di deduzione a ruoli nascosti ambientato in una barca piena di marinai, pirati e cultisti. Genesia, un gioco in cui le popolazioni devono competere per trovare l’isola misteriosa. Maquis, un gioco solitario in cui si guidano i partigiani nella Francia occupata dai nazisti. It’s a Bomb!, in una versione preliminare, è il gioco originale di GOG in cui i giocatori dovranno collaborare per disinnescare un ordigno.

Ma non è finita qua, perché a PLAY 2021 ci saranno la big box di K2, la riedizione di Drako: Drago e Nani insieme a Drako: Cavalieri e Troll, Canvas, Fiorenza X Anniversario, l’espansione Highland Games per Glen More II: Chronicles, Lost Explorers, Romeo e Giulietta, Orchard e la nuova edizione di Colt Express.

GiochiX

Per l’editore ci saranno tutti nuovi arrivi a PLAY Festival del gioco 2021.

Sagani, un gioco misterioso ed onirico. Lawyer Up, in cui i giocatori dovranno sfidarsi come avvocato difensore e procuratore in un tribunale. Pulp Invasion, nuovo capitolo della serie Pulp ambientato in un mondo fantascientifico retrò. Ragusa e Venice, due titoli gestionali ambientati in città italiane.

Infine ci saranno Frutticola, un gestionale che ripropone tutta la filiera della produzione della marmellate, e Trinidad, un gioco inedito ispirato a Rio de la Plata.

Horrible Guild

L’editore arriva con un carico apparentemente scarno di giochi, ma molto buoni.

Unicorn Fever è la riedizione di Horse Fever, ma con unicorni e tanti arcobaleni. Vampire the Masquerade: Vendetta è la localizzazione dell’attesissimo gioco di carte e bluff ambientato nel World of Darkness. Infine le espansioni di Simili, ovvero Animali e Animali Selvaggi.

Ludic

Un nuovo editore che esordirà a PLAY Festival del Gioco 2021, con ben 38 titoli educational pensati per allenare la mente. Ecco i più interessanti:

Ipse Dixit , in cui associare famosi modi di dire al personaggio

, in cui associare famosi modi di dire al personaggio Narratore !, con cui allenare l’abilità di raccontare storie

!, con cui allenare l’abilità di raccontare storie Sequence X , basato sul colpo d’occhio

, basato sul colpo d’occhio Dibattito , in cui bisognerà vincere confronti verbali

, in cui bisognerà vincere confronti verbali Lettera Velenosa , una sorta di Tabù dove non bisogna usare lettere specifiche

, una sorta di Tabù dove non bisogna usare lettere specifiche Jump!, dove bisognerà usare la creatività per risolvere problemi insoliti in modi improbabili

Mancalamaro

Mancalamaro arriva a PLAY 2021 con tantissime novità.

Khora è un competitivo in cui ogni giocatore è a capo di una città greca e dovrà prevalere sugli altri. Last Message è un party game in cui i giocatori devono smascherare un killer collaborando. Little Factory è un cooperativo dove i giocatori dovranno costruire la miglior fabbrica possibile. Magic Market è invece un competitivo in cui i giocatori devono competere in un mercato di oggetti magici. Team Story, un party game in cui i giocatori raccontano una storia con delle carte e il narratore dovrà rimetterle in ordine per ricomporne il flusso.

MS Edizioni

L’editore porta il suo carico di giochi da tavolo molto interessanti a PLAY 2021.

Il più importante è sicuramente MicroMacro Crime City, fresco vincitore dello Spiel des Jahres.

Ci sarà anche La Casa di Carta: il Grande Quiz, un trivia sulla serie campione d’ascolti di Netflix. Tante altre sono le uscite come Box Monster: il Mostro Inghiottone, Colt Super Express e Rock’n’Roll Robot.

Oliphante

Tante sono le novità da Oliphante per PLAY 2021.

Espresso Doppio è un gioco per due giocatori in cui bisogna scambiare tazzine da caffé e comporre il set cromatico perfetto. Tea, Scones and Arsenic è invece un party game in cui una famiglia inglese deve dividersi una ingente eredità tra colpi bassi e intrighi.

Parlando di riedizioni tornano L’Alpinista, storico gioco dell’800, e la nuova edizione di Vektorace, gioco di corse fatto di spinte e sportellate.

Tra le novità anche Dilemma, Code Mine e Verba Volant.

Pendragon Game Studio

L’editore milanese arriva a PLAY 2021 con tante espansioni e proprietà intellettuali corpose.

Kemet ritorna in una nuova edizione, e il classico gioco di guerre nell’antico Egitto avrà anche un’espansione chiamata Kemet – Il Libro dei Morti, tutto a tema segreti dell’oltretomba ovviamente.

Pendragon porterà anche The Thing in versione commerciale dopo il successo Kickstarter, e Starship Interstellar, un gioco di esplorazione nel sistema solare, come anteprima Kickstarter italiana.

PlayaGame

L’editore porterà tante demo e novità direttamente per PLAY 2021.

Ghost Adventure è un cooperativo in cui i giocatori dovranno muovere una trottola in un percorso difficoltoso. Cartaventura, un card game narrativo a sfondo storico. Infine altre novità di cui sappiamo ancora molto poco come Glow, Cavernicoli e Fiesta de los Muertos.

Studio Supernova

Lo studio bresciano porta a PLAY 2021 tre novità.

The King is Dead è un gioco di intrighi in cui i giocatori dovranno conquistare il Regno Unito dopo la morte del Re. Thingvellir è l’espansione di Nidavellir, che aggiunge nuove carte ed elementi di gioco per ampliare l’esperienza originale. Shifting Stones, un gioco per famiglie caratterizzato da un grande valore estetico ed una estrema facilità di approccio alle regole.

Cranio Creations

L’editore porterà a PLAY 2021 un’anteprima assoluta che sarà collegata ad una campagna Kickstarter.

Avatar è il nuovo gioco 4X di Simone Luciani e Danilo Sabia, in cui divinità scese sulla Terra dovranno affrontarsi in battaglia, il tutto in una particolare ambientazione sci-fi / mitologica.

Giochi Uniti

Lo storico editore sarà presente a PLAY 2021 con un’anteprima assoluta di una nuova campagna Kickstarter.

Il protagonista è Pathfinder Arena, un gioco competitivo da 2 a 4 giocatori ambientato in un labirinto di mostri ed eroi che dovranno scontrarsi in un epico duello. I mostri aumenteranno di potenza ad ogni round, e gli eroi allo stesso modo potranno fare il classico level-up. Il tutto ovviamente nel mondo del famoso ed omonimo gioco di ruolo.