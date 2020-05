Pokémon TCG: ancora nuove carte per l’espansione Infinity Zone

Dopo l’esordio di Arctozolt e l’arrivo di altre carte dedicate ai fossili, sono state svelate altre carte facenti parte dell’espansione giapponese Infinity Zone, in uscita il 5 Giugno.

L’intera linea evolutiva Klink, Klang e Klinklang e i tre Pokémon scimmia elementali Simisear, Simipour e Simisage sono le nuove carte che andranno a far parte della nuova espansione giapponese Infinity Zone e che sono state svelate nei giorni precedenti.

Partiamo proprio dalla linea evolutiva del Pokémon di tipo acciaio Klink, introdotto nella quinta generazione, che si evolve in Klang e successivamente nel suo stadio finale Klingklang. Se utilizzate in un mazzo acciaio, in particolare basato proprio su queste tre creature, le loro abilità possono terminare la partita in pochissimo tempo, visto la loro sinergia.

Klink Chiamata di Supporto

Cerca qualsiasi Pokemon di tipo Acciaio dal tuo mazzo, rivelalo e aggiungilo alla tua mano e mescola il tuo mazzo.

Klang Chiamata di Supporto

Cerca qualsiasi Pokemon di tipo Acciaio dal tuo mazzo, rivelalo e aggiungilo alla tua mano e mescola il tuo mazzo. Attacco Rotante Klinklang Raggio Meccanismo

Questo attacco fallisce se non hai Klink e Klang in panchina.

Capite bene che il devastante attacco di Klinklang sarà fattibile praticamente ad ogni turno, se si riesce a creare una sinergia con l’intero mazzo che ci permette di avere sempre in panchina le sue pre-evoluzioni.

Le tre scimmie elementali Simisear, Simipour e Simisage, le tre evoluzioni rispettivamente di Pansear, Panpour e Pansage, sono state introdotte anche loro in quinta generazione e si evolvono tramite le varie pietre elementali corrispondenti (nel gioco per Nintendo DS, ovviamente).

Le tre carte si differenziano semplicemente per il tipo e l’attacco base, ma infliggono gli stessi danni e hanno una seconda abilità comune:

Semebomba/Pistolacqua/Braciere GigaImpatto

Questo Pokémon non può attaccare nel prossimo turno