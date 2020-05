Pokémon TCG: Svelate le nuove Tin Pokéball

E’ stata annunciata da The Pokémon Company la quinta serie delle Pokéball Tin, le confezioni da collezioni contenenti diversi pacchetti di espansione del gioco di carte collezionabili di Pokémon.

“Cosa c’è dentro una Pokéball? La risposta è carte Pokémon, ovviamente! Cosa c’è di più bello che ottenere le tue carte Pokémon da un Poké Ball quando inizi una nuova battaglia?”

Si hanno ancora pochissime informazioni sulle nuove Pokèball Tin, le scatole da collezione a forma di sfera poké dedicate al gioco di carte collezionabili di Pokémon. Dalle immagini promozionali, tuttavia, si può notare la presenza della Scuro Ball, la sfera introdotta in quarta generazione che permetteva di avere più chance di cattura di notte e si sa per certo che conterrà, come le sue precedenti versioni, tre pacchetti di espansione e un gettone Pokémon da collezione. La Scuro Ball andrà ad aggiungersi alle altre sfere già commercializzate come la tradizionale Pokéball, la Rapid Ball e la Ultraball.

Il prezzo consigliato per le Pokéball Tin è di 12,99$, mentre per un set di sei pezzi è di 77,95$ e verranno messe sul mercato a partire dal 3 Luglio. Oltre a queste nuove confezioni da collezione, The Pokémon Company rilascerà a Giugno anche il Copperajah V Box, dedicato appunto al Pokémon di tipo acciaio facente parte di Spada e Scudo, e il Trainer’s Toolkit, che avrà al suo interno tutto il necessario per poter costruire il mazzo perfetto tra cui moltissime carte energia, bustine protettive, dadi e molto altro ancora.