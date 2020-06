Portal Games: un aggiornamento sulle novità 2020

Portal Games ha diffuso un comunicato con alcuni aggiornamenti per le uscite in programma per il 2020.

Tra le novità messe in campo dall’editore polacco ci saranno due nuove espansioni che andranno ad aggiungersi a quelli precedentemente annunciati, mentre a causa della pandemia di Covid-19 i giochi Million Dollar Script e Vienna Connection saranno posticipati al 2021.

Oltre alla sofferta decisione di riposizionare due delle sue nuove uscite l’anno prossimo, le misure intraprese per contenere gli effetti della pandemia si ripercuoteranno anche sul calendario delle convention e degli eventi ufficiali come tornei e gioco organizzato, in particolare in riferimento all’evento organizzato il prossimo 5 settembre 2020 (Year of Moloch celebrations). Il 5 settembre Portal Games organizzerà un evento online dedicato agli appassionati di Neuroshima, durante questo evento l’editore coglierà l’occasione per annunciare alcune novità tra cui la distribuzione di due nuovi prodotti: una nuova armata per il gioco Neuroshima Hex ed un nuovo gioco in scatola.

Per quel che riguarda le nuove espansioni queste riguarderanno i giochi Neuroshima Hex 3.0 e Monolith Arena, entrambe previste per il terzo trimestre 2020.

Neuroshima Hex 3.0: Troglodytes

Il terzo trimestre del 2020 vedrà l’arrivo della nuova espansione per il gioco di strategia post apocalittico Neuroshima Hex 3.0. L’armata dei Troglodytes si distinguerà per una spiccata adattabilità sui vari campi di battaglia e la capacità di cannibalizzare le proprie unità al fine di infliggere attacchi più potenti.

Monolith Arena: Golems

Anche Monolith Arena riceverà una nuova espansione durante il terzo trimestre del 2020. Con l’espansione Golems i giocatori avranno la possibilità di aggiungere una nuova fazione in cui nel ruolo di Costruttori potranno schierare potenti Golem nell’arena.

Per quel che riguarda i giochi precedentemente annunciati le date annunciate non subiranno modifiche. Di seguito l’elenco delle prossime uscite Portal Games:

Detective: Signature Series – Dig Deeper – Giugno 2020

Imperial Settlers: Rise of the Empire – Luglio 2020

Empires of the North: Barbarian Hordes – Agosto 2020

Detective: Season One – September 2020