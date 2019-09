Presentato il nuovo set Lego Technic Land Rover Defender

In arrivo da Lego il set Lego Technic 42110 - Land Rover Defender che vi permetterà di costruire l'iconico fuori strada Land Rover.

Lego si prepara a lanciare sul mercato il set 42110 – Land Rover Defender ultimissima aggiunta alla lineup della linea Lego Technic. La versione Lego dell’iconico fuori strada Land Rover verrà presentato in occasione del Frankfurt Motor Show 2019.

Il set 42110 – Land Rover Defender sarà composto da 2.573 pezzi e riprodurrà in maniera fedele alcune delle caratteristiche chiave del nuovo modello di Defender.

Land Rover Defender è stato progettato in collaborazione con Land Rover, questa collaborazione tra i designer Lego e gli ingegneri della casa automobilistica ha fatto in modo di spostare in alto l’asticella del design e della progettazione, permettendo un approccio nuovo che privilegiasse nel dettaglio la componente ingegneristica di questa auto.

Il modello Lego presenterà l’inimitabile profilo del fuori strada dalla carrozzeria verde oliva ricostruendo fedelmente gli elementi iconici quali le fiancate dell’auto e i cerchioni. Il dettaglio tecnico di questo set Lego Technic vi permetterà di apprezzare soprattutto gli elementi che comporranno la meccanica di questa auto.

Una volta assemblato sarà possibile interagire con le varie parti del Land Rover Defender, per esempio aprendo le portiere, alzando il cofano che rivelerà un motore a sei cilindri con pistoni mobili, aprendo il bagagliaio, girando il volante e ripiegando i sedili posteriori per ammirare la nuova scatola del cambio ideata appositamente per questo modello.

La nuova scatola del cambio sarà così la più sofisticata mai realizzata dai designer Lego e nel Land Rover Defender permetterà l’interazione con il sistema di trasmissione a tre differenziali, che azioneranno i rapporti che consentiranno il cambio delle marce.

Oltre alla minuziosa ricostruzione delle componenti meccaniche il set 42110 – Land Rover Defender sarà equipaggiato con una serie di accessori che rispecchieranno lo spirito avventuroso di questo veicolo. Sulla parte frontale (all’interno del para urti) sarà situato gancio con verricello completamente funzionante, mentre sul tetto del Defender potrete trovare il porta pacchi attrezzato con bauletto, contenitori, scala ripiegabile e tappetini di trazione.Tutti questi dettagli renderanno così questo set un oggetto desiderabile per tutti gli appassionati di automobili e i costruttori più esigenti.

Il set 42110 – Land Rover Defender sarà messo in commercio a partire dal 1 ottobre 2019 ad un prezzo di 179.99 euro.