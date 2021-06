Prime day: i set LEGO da non perdere

L’Amazon Prime Day è un appuntamento ormai fisso che ci accompagna da qualche anno all’inizio del periodo estivo e ad ogni edizione si amplia, sia come giorni che come numero di offerte raggiungendo come popolarità e qualità delle offerte il Black Friday. Per l’edizione del 2021 Amazon presenterà più di un milione di offerte a livello globale, incluse alcune delle offerte Prime Day più convenienti di sempre sui dispositivi Amazon. E’ quindi un’ottima occasione per ampliare la nostra collezione di set LEGO o per acquistare qualche set importante che possa farci compagnia durante le prossime vacanze. Volete essere informati su tutte le migliori offerte, gli sconti più interessanti e le offerte da non lasciarvi sfuggire? Seguiteci sul nostro canale Telegram di offerte. Pronti a scoprire con i set che proprio non potete perdervi in questi Prime Day?

I set da non perdere

I set inclusi nella lista che segue sono stati scelti perchè riteniamo che per qualità per qualità, esperienza costruttiva e prezzo, siano ideali per essere acquistati nell’ambito di iniziative come i Prime Day. Pronti a scegliere il vostro prossimo set?

LEGO Creator Expert #10274 Ghostbuster Ecto-1

Un vero e proprio set per costruttori ed appassionati adulti con sterzo funzionante, botola con trappola per fantasmi, postazione estensibile con mitragliatore, dispositivo olfattivo mobile per l’individuazione di spettri e altre apparecchiature di rilevamento paranormale, oltre a parabrezza curvo, il volante fedele all’originale vari elementi stampati con il logo Ghostbusters. Una volta costruito, il modello misura 22.5 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e 16.5 cm di larghezza.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO DC #76139 Batmobile 1989

Bellissima e super dettagliata replica in mattoncini LEGO della famosa Batmobile, proprio come nel film Batman del 1989. Il modello, che misura oltre 60 cm di lunghezza e contiene 3.306 pezzi, ha caratteristiche autentiche come l’abitacolo con parabrezza avvolgente che si apre a scorrimento, 2 mitragliatrici nascoste con funzione a comparsa attivata ruotando lo scarico della turbina e i grappini decorativi su ogni lato del veicolo. Il set include anche espositore girevole costruibile (dotato di targhetta informativa con le statistiche del veicolo) .

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO DC #76161 Batwing 1989

Il set ricrea i dettagli autentici e l’eleganza gotica dell’iconico velivolo di Batman. L’impressionante riproduzione presenta dettagli realistici quali tettuccio dell’abitacolo rimovibile, interni completi, flap orientabili e un nuovo mattoncino speciale che permetterà di montare e appendere il modello alla parete. Sono inclusi anche un piedistallo, una targhetta e tre minifigure esclusive.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Technic #42115 Lamborghini Sìan

Set per collezionisti e appassionati adulti, con dettagli superbi, è una fedele rappresentazione dell’originale Lamborghini Sián FKP 37. Le caratteristiche includono la trasmissione a 8 rapporti, attivata tramite cambio al volante a palette mobili, motore V12 con pistoni mobili, trazione integrale, sterzo funzionante, sospensioni anteriori e posteriori funzionanti, freni a disco e pinze freno. Proprio come la super sportiva a grandezza naturale, questo modello è dotato di portiere a forbice.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Ideas #21318 Casa sull’albero

IL set permette di riprodurre una tipica Casa sull’albero, composta da 3.036 pezzi e che include una base con paesaggio costruibile, un albero con foglie intercambiabili (verdi per primavera-estate e gialle e marroni per l’autunno) e una Casa sull’albero composta da 3 ambienti abitativi: camera da letto principale, bagno e cameretta dei bambini. Include anche una gru a carrucola per sollevare gli oggetti sul balcone della casetta, un’altalena, un tavolo da picnic vicino al torrente e una scala per salire al livello della casetta.

» Clicca qui per acquistare il set