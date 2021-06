Prime Day: le edizioni di Monopoly da non perdere

Un’occasione unica per non farsi scappare altrettante occasioni di acquisto. Durante questo evento non possono nemmeno mancare nella lista alcuni prodotti cari agli amanti della Cultura Pop e dei prodotti geek, motivo per cui approfittiamo di questa occasione per scoprire insieme le edizioni di Monopoly da non perdere e che possiamo trovare anche a prezzi davvero convenienti in queste giornate. Monopoly, dopotutto, è uno dei giochi da tavolo più famosi al mondo oltre che uno dei più longevi, per tale motivo sono state realizzate numerose edizioni ed ecco a voi le migliori disponibili su Amazon.

Prime Day: le 5 migliori edizioni di Monopoly

Monopoly edizione Friends

È tempo di unirsi al leggendario gruppo di amici provenienti da una delle sitcom più amate della TV nell’edizione Friends di Monopoly. Giocate nei panni di Ross, Rachel, Phoebe, Monica, Joey o Chandler scegliendo uno dei token da collezione; sarà la borsetta di Rachel, il dinosauro di Ross o anche la chitarra acustica di Phoebe? Man mano che effettuate il VOT sulla lavagna, scoprirete i momenti migliori dei vostri personaggi preferiti, dall’inconfondibile Holiday Armadillo, al matrimonio ricco e indimenticabile di Monica e Chandler!

» Cliccate qui per acquistare Monopoly edizione Friends

Monopoly edizione Queen

Queen Monopoly Board Game è ovviamente dedicato alla celebre band di Freddie Mercury, dove le caselle del percorso sono occupate da luoghi mitici per i fan della band, come l’Imperial College, Wembley, Hyde Park, il Los Angeles Forum e Knebworth Park. La Queen Edition ha tra le sue pedine un martello (Hammer To Fall), un robot (News Of The World), una bicicletta (Bycicle Race), un’aspirapolvere (I Want To Break Free), una radio (Radio Gaga) e l’immancabile chitarra di Brian May. Il chitarrista ha attivamente dato una mano a sviluppare l’idea della confezione ed è un assiduo giocatore.

» Cliccate qui per acquistare Monopoly edizione Queen

Monopoly edizione Star Wars: The Mandalorian

Questa versione si ispira alla serie TV ricca d’azione The Mandalorian trasmessa su Disney Plus. I fan della serie televisiva potranno giocare nei panni del loro personaggio preferito come The Mandalorian, Cara Dune, IG-11 o Kuiil. Ogni personaggio ha un’abilità speciale indicata nella sua carta Personaggio. Quando un giocatore supera o arriva nella casella di The Child (il personaggio che i fan chiamano “Baby Yoda”), prende la pedina di The Child e può usare l’abilità del suo personaggio insieme all’eccezionale abilità di The Child. Potete anche combattere i nemici imperiali: il gioco include le pedine di Stormtrooper con inceneritore, Death Trooper e del nemico Moff Gideon che possono cambiare strategia e guidare le battaglie. Se un nemico imperiale raggiunge The Child, il gioco termina.

» Cliccate qui per acquistare Monopoly edizione Star Wars: The Mandalorian

Monopoly edizione Game of Thrones

In questa versione di Monopoly, Game of Thrones incontra il gioco di contrattazione più famoso al mondo, per la gioia degli appassionati della serie televisiva. Il tabellone, la scatola, le pedine, il denaro, le carte Probabilità e i pezzi del gioco traggono tutti ispirazione dalla popolare serie TV di HBO. Muovetevi sul tabellone comprando quante più proprietà de Il Trono di Spade che potete: più proprietà possedete, maggiore è l’affitto che potete incassare dagli avversari. Quando tutti gli altri giocatori sono andati in bancarotta, l’ultimo che detiene il denaro ha vinto.

» Cliccate qui per acquistare Monopoly edizione Game of Thrones

Monopoly edizione The Big Bang Theory

Il piu’ famoso gioco da tavolo per famiglie del mondo, offre un’altra entusiasmante edizione con Monopoly: The Big Bang Theory. Scegliete il vostro segnalino fortunato tra gli occhiali di Leonard, il posto del divano di Sheldon, l’elmetto spaziale di Howard, il cane di Raj, il bicchiere di vino di Penny, il diadema di Amy e il microscopio di Bernadette. Viaggiate tra i luoghi più iconici del programma e accumulate fortune, ma fate attenzione alle caselle delle tasse, alla prigione ed evitate il fallimento.

» Cliccate qui per acquistare Monopoly edizione The Big Bang Theory