Primo trailer per Scooby!, il nuovo film d’animazione in CGI di Scooby-Doo

Per celebrare i 50 anni di Scooby-Doo, Warner porta al cinema la Scooby Gang con il suo primo film in CGI!

Per celebrare i suoi primi 50 anni, Warner Bros porta Scooby-Doo al cinema con il suo primo lungometraggio animato interamente in CGI, dal titolo Scooby! che si mostra in un primo trailer.

Scooby! (Scoob! In originale) sancisce il ritorno della Scooby-Gang sul grande schermo dal 2004, quando uscì il film live action Scooby-Doo 2: Mostri Scatenati, e vede la la banda della Mystery Inc. in un’avventura che li collocherà come primo tassello di un grande, gigantesco universo cinematografico costellato dalle grandi star del mondo dei cartoon firmato Hanna-Barbera. Diretto da Tony Cervone (Tom & Jerry) e sceneggiato da Kelly Fremon Craig (17 anni e come uscirne vivi), Scooby! racconterà della prima grande avventura della Scooby Gang impegnata a sventare un pericoloso rito d’evocazione dello spirito di Cerbero, l’infernale segugio a tre teste, intenzionato a scatenare l’apocalisse canina nel mondo dei vivi. Come il trailer suggerisce, nella pellicola verrà inoltre mostrato il primissimo incontro tra il piccolo Shaggy (doppiato dal giovane enfant prodige Iain Armitrage, la star di Young Sheldon, prequel di The Big Bang Theory) ed il giovane Scooby.

Per festeggiare l’ambizioso anniversario, un cast di voci eccellenti in patria è stato scomodato: Zac Efron (High School Musical, Ted Bundy – Fascino Criminale) doppierà Fred, Gina Rodriguez (Jane The Virgin, Carmen Sandiego) sarà Velma, Amanda Seyfried (Mean Girls, Mamma Mia!) presterà la voce a Daphne, Will Forte (The Last Man on Earth, Piovono Polpette) sarà Shaggy, e Frank Welker riprenderà il ruolo di Scooby-Doo, che ha ormai consolidato come proprio in tutte le incarnazioni del personaggio dal 2002. Grande sorpresa è destata poi da un altro casting, Jason Isaacs (Harry Potter, John Wick) interpreterà il villain del film, il malvagio Dick Dastardly, che ha in mente un malvagio piano per conquistare il mondo.

Scooby! uscirà nei cinema statunitensi il 15 maggio 2020,