Prison Break: la serie TV diventa un manga

La prima stagione di Prison Break, popolare serie TV targata FOX diventerà un manga disegnato da Hirosuke Soyama.

Prison Break, apprezzato crime drama targato FOX, verrà adattato in un manga ufficiale lanciato in esclusiva temporale su Piccoma, app che permette tramite un abbonamento di accedere ad un vasto parco titoli di manga da poter leggere su tablet, smartphone e PC.

La storia di Prison Break inizia quando Lincoln Burrows (Dominic Purcell), viene arrestato per l’omicidio del fratello del vicepresidente degli Stati Uniti. Giudicato colpevole e condannato a morte, Lincoln si appresta a trascorrere gli ultimi giorni della sua vita nel penitenziario di Fox River a Chicago, Illinois, quando riceve una visita inaspettata… quella di Michael Scofield (Wentworth Miller), suo fratello. Assolutamente certo dell’innocenza del fratello maggiore, Michael, brillante ingegnere, inscena una rapina in banca al solo scopo di farsi arrestare e venire incarcerato nella stessa struttura di Lincoln, intenzionato a farlo evadere prima che sia troppo tardi, grazie ad un complesso piano elaborato fin nei minimi dettagli… sebbene l’imprevisto sia sempre dietro l’angolo.

La serie TV è andata in onda in America dal 2006 al 2009 per un totale di quattro stagioni ed un film destinato al mercato homevideo Prison Break: The Final Break, per poi fare ritorno nel 2017 con una miniserie evento. La grande accoglienza riservata allo show, ha spinto FOX ad ordinare una nuova miniserie attualmente in lavorazione ed in arrivo nel tardo 2019.

In Giappone la serie scritta da Paul Scheuring e Marty Adelstein ha riscosso un successo enorme (e forse proprio per questo motivo quest’ultimo è stato scelto insieme alla sua Tomorrow Studios per la realizzazione dello show live action dedicato al One Piece di Eiichiro Oda), ecco perché non stupisce che la storia venga ora rivisitata in chiave fumettistica. Hirosuke Soyama si occuperà dell’adattamento della prima stagione, che verrà supervisionato da 20th Century FOX.

Non è la prima volta che una serie TV live action occidentale viene adattata in manga, ne è un esempio lo Sherlock di BBC arrivato in Italia per Panini Comics.