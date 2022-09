La serie TV d’animazione targata Amazon Prime Video, Invincible, ha soddisfatto a pieno le aspettative dei suoi fan, o comunque dei fan dell’omonimo fumetto di Robert Kirkman, da cui è tratta. Il successo a seguito dell’uscita ha ben presto condotto a un rinnovo ufficiale per una seconda e terza stagione. Tutto questo è avvenuto nel corso dell’aprile del 2021, con nuovi dettagli forniti insieme all’uscita di un trailer e poi il silenzio. Come staranno procedendo i lavori sulle prossime stagioni di Invincible? Sono stati fatti passi in avanti?

Le rassicurazioni di Khary Payton sulle prossime stagioni di Invincible

Nuove notizie giungono dal doppiatore e attore Khary Payton a seguito di una recente intervista con Daniel Merrifield, nella quale si è parlato del cast di voci che lavora ad Invincible, sottolineando che sembra quasi una “reunion di The Walking Dead”, per poi parlare dei lavori in corso con le nuove stagioni. Payton ha quindi confermato che le registrazioni lato voci sono state completate per la stagione in arrivo e che si stanno spostando verso la stagione 3, mentre per quanto concerne l’animazione è tutto un altro discorso.

A tal proposito, Payton ha spiegato che è stato necessario più tempo per lavoraci a causa dell’eccesso di grandi progetti di animazione presenti in Amazon Studios, rimasti bloccati a causa della pandemia. Anche se c’è ancora da aspettare, Payton ha comunque rassicurato i fan che gli animatori stanno facendo del loro meglio per portare a casa un prodotto migliore ma comunque creativamente coerente con la prima stagione.

Invincible ruota attorno alla storia di Mark Grayson (doppiato da Steven Yeun), un normalissimo adolescente figlio di uno dei più potenti supereroi del pianeta Terra. Dopo il suo diciassettesimo compleanno, però, tutto prenderà una piega inaspettata.