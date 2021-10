Pubblicata la prima clip di Peacemaker

Peacemaker è la nuova miniserie di 8 episodi prevista per l’inizio del prossimo anno che serve come follow-up del film DC Extended Universe dello scrittore-regista James Gunn, The Suicide Squad – Missione Suicida, che ha debuttato nei cinema e su HBO Max all’inizio di quest’anno.

Ora HBO Max ha pubblicato la prima clip di Peacemaker lunga un minuto che introduce il personaggio titolare, vestito di tutto punto con il suo costume.

La prima clip di Peacemaker: il video

Protagonista della serie è Peacemaker, interpretato da John Cena. La serie esplorerà le origini del personaggio, creato nel 1966 da Joe Gill e Pat Boyette per Charlton Comics, per poi entrare nell’universo DC dopo l’acquisizione della casa editrice da parte di DC Comics, un uomo che crede alla pace ad ogni costo e non importa quante persone dovrà uccidere pur di ottenere questo risultato.

La clip mostra Christopher Smith/Peacemaker (John Cena) mentre incontra i suoi compagni di squadra per un pasto a Fennel Fields, vestito con il suo completo da Peacemaker. I suoi colleghi procedono poi a deridere il suo abbigliamento prima di chiedere perché ha un’aquila calva nella sua auto. “Quello è Eagly”, risponde lui, con loro grande divertimento.

Qui sotto potete guardare la clip:

A proposito di Peacemaker

Peacemaker è creato da James Gunn e agisce come un sequel del The Suicide Squad di James Gunn. Riprende dalla scena dei titoli di coda del film, che rivelava che Peacemaker era ancora vivo dopo essere stato colpito e lasciato per morto da Bloodsport durante la loro missione a Court Maltese.

Al momento, il cast della serie comprende Chris Conrad (Adrian Chase/Vigilante), Danielle Brooks (Leota Adebayo), Robert Patrick (Auggie Smith), Jennifer Holland (Emilia Harcourt), Steve Agee (John Economos). I primi tre episodi di Peacemaker usciranno il prossimo 16 Gennaio su HBO Max.

John Cena aveva dichiarato di sentirsi onorato di far parte di The Suicide Squad (recuperate il DVD su Amazon) per lui un’ottima opportunità per lavorare a stretto contatto con James Gunn. Non solo. Cena è entusiasta di poter collaborare anche per la serie spin-off dedicata al suo personaggio e non vede l’ora che i fan possano vedere tutto ciò che è stato realizzato.