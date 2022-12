Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di The Witcher: Blood Origin al Comic Con Experience 2022, mostrando la vastità del continente, battaglie infuocate e i tre eroi elfi in viaggio per cercare di riportare la pace. Gli attori Michelle Yeoh, Sophia Brown e Laurence O’Fuarain mostrano le loro abilità in battaglia nei panni rispettivamente dei guerrieri elfi Scian, Éile e Fjall, che uniranno le forze per porre fine alla minaccia rappresentata dal capo druido Balor.

Fate i vostri acquisti a tema The Witcher qui su Amazon!

Ambientato 1.200 anni prima degli eventi della serie principale di The Witcher, Blood Origin esplorerà l’evento cataclismico noto come Congiunzione delle Sfere e il modo in cui ha portato alla creazione del primissimo witcher al mondo. La storia attinge dai romanzi dell’autore Andrzej Sapkowski, sebbene copra un periodo di tempo che non è stato ben esplorato in essi o in qualsiasi altro materiale associato. Fino ad ora.

Pubblicato un nuovo trailer di The Witcher: Blood Origin in attesa dell’uscita

Trattandosi di un prequel ambientato molti anni prima della serie principale, Blood Origin introdurrà una serie di personaggi nuovi di zecca, tra cui i tre personaggi principali e il narratore della serie, noto come Seanchaí, che è descritto come un mutaforma in grado di viaggiare attraverso il tempo e tra i mondi.

Ci saranno anche molti nomi e volti familiari, per i fan di The Witcher: oltre all’apparente ritorno di Ranuncolo, interpretato ancora una volta da Joey Batey, la serie vedrà anche la presenza di Eredin Bréacc Glas, un nome che alcuni potrebbero riconoscere dai romanzi e dai videogiochi di CD Projekt Red come il Re della Caccia Selvaggia. Il personaggio è interpretato dall’attore Jacob Collins-Levy ed è apparso brevemente nella seconda stagione di The Witcher.

Ecco qui di seguito il nuovo trailer di The Witcher: Blood Origin:

Originariamente annunciata come una serie composta da sei parti, è stato riferito in seguito che la serie era stata ridotta a quattro episodi. Lo showrunner Declan de Barra ha spiegato che la scelta è legata al fatto che hanno preferito velocizzare la narrazione epr evitare che il pubblico si annoiasse durante la visione.

The Witcher: Blood Origin uscirà in esclusiva su Netflix il prossimo 25 dicembre.