Sin dalla sua uscita nel 2019 la serie animata di Harley Quinn, prodotta da Warner Bros. Animation e DC Entertainment, è diventata uno dei prodotti di punta della piattaforma di streaming, ricevendo apprezzamenti da critica e pubblico. Una serie vietata ai minori che non si pone il problema di rompere la quarta parete e mostrare cameo di personaggi reali (tra cui quello del regista James Gunn). Ma quale sarà il suo futuro?

Ci sarà una quarta stagione di Harley Quinn?

Nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale in merito al rinnovo di Harley Quinn, una quarta stagione sarebbe stata confermata dall’Entertainment Identifier Registry, documento che le varie Compagnie (tra cui la stessa Warner) utilizzano per aggiornare i contenuti in arrivo sulle rispettive piattaforme. Oltre ad aver rivelato i titoli dei nuovi episodi, sembrerebbe proprio che la quarta stagione uscirà nel 2023.

La prima stagione di Harley Quinn, composta da tredici episodi, ha debuttato sul servizio DC Universe il 29 novembre 2019 mentre la seconda stagione, con un numero uguale di episodi, ha debuttato con la puntata New Gotham il 3 aprile 2020 e si è conclusa con Something Borrowed, Something Green il 26 giugno 2020. La terza stagione, attualmente in onda, continua invece a esplorare la relazione di Harley e Ivy, pronte a partire per il loro tour “Eat, Bang, and Kill”. A doppiare Harley Quinn ci pensa la star di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco.

Il personaggio di Harley Quinn, ideato da Bruce Timm e Paul Dini, ha vissuto una nuova giovinezza negli ultimi dieci anni. Oltre alle interpretazioni in live action di Margot Robbie (l’ultima risale a The Suicide Squad di James Gunn), dovrebbe apparire anche come co-protagonista nel sequel di Joker, in in uscita nel 2024. A vestire i panni della folle compagna del clown principe del crimine il premio Oscar Lady Gaga.