Sin dal suo annuncio, Andor è stata accompagnata da un dubbio che i fan di Star Wars hanno cercato a lungo di svelare: la presenza di K-2SO. Come ricorda chi ha visto Rogue One, K-2SO, interpretata da Alan Tudyk, era il fedele compagno robotico di Cassian Andor, presenza che all’annuncio della serie prequel di Rogue One era stata subito accantonata, ma dalle recenti dichiarazioni di Tony Gilroy, sceneggiatore di Cassian, è stato rivelato quando vedremo K-2SO in Andor, visto che il droide farà la sua apparizione nella seconda stagione della serie.

E’ ufficiale: nella seconda stagione di Andor vedremo K-2SO

Confermato che la serie dedicata all’operativo ribelle interpretato da Diego Luna sarà un arco narrativo di 24 episodi diviso in due stagioni, la presenza di K-2SO nella seconda parte di questo racconto pare essere legato a un esordio di un certo spessore, considerato che il droide, in origine, era un modello di sicurezza in forza alle armate imperiali. Negli scorsi mesi, Tudyk, più volte punzecchiato sull’argomento, non ha mai lasciato trapelare nulla, ma apparentemente il suo silenzio nascondeva i piani per la seconda ed ultima stagione di Andor.

Tony Gilroy ha voluto spiegare la ragione della presenza di K-2SO nella seconda stagione di Andor, motivando anche la sua assenza nel primo arco narrativo della serie:

“Dal punto di vista dello storytelling, ci sono molte ragioni, vorrei dirvi ‘aspettate e vedrete’. Si tratta di una storia che siamo ansiosi di potere raccontare. È difficile andarsene in giro accompagnati da un droide di sicurezza imperiale senza richiamare l’attenzione, è davvero un bagaglio ingombrante. Quando lo faremo apparire, lo faremo in modo spettacolare anziché metterlo in scena e ignorarlo, o mostrarlo per poi ignorarlo.”

D’altronde, la serie è ambientata cinque anni prima della missione di Cassian per recuperare i piani della prima Morte Nera, e la prima stagione di Andor copre solo un anno. In questa fase della sua vita, per Cassian Andor avere già al suo fianco K-2SO sarebbe fuoriluogo, come ha precisato lo stesso interprete del personaggio, Deigo Luna:

“Ci troviamo cinque anni prima degli eventi di Rogue One. Se conoscesse già K-2SO, non ci sarebbe un viaggio da fare, una storia dietro il loro incontro. Abbiamo scelto di far partire la storia con un Cassian molto diverso dalla persona che potrebbe sapere come, o esser motivato a, riprogrammare un droide imperiale”

