Re-Main e Getter Robo arrivano su Yamato Animation che le diffonderà in simulcast attraverso la piattaforma Amazon Prime Video e attraverso il suo canale YouTube gratuito.

Re-Main: l’anime sulla pallanuoto

La storia dell’anime è incentrata su Minato, un ragazzo che ha smesso di giocare a pallanuoto a causa di un certo incidente nell’inverno del suo terzo anno di scuola media. Riprende lo sport con una nuova squadra quando inizia la scuola superiore, ma la neonata squadra si imbatte in molti problemi.

Lo scrittore capo di Tiger & Bunny, Masafumi Nishida, è co-creatore, regista principale, supervisore della sceneggiatura della serie e sceneggiatore per ogni episodio, ed è anche accreditato come direttore audio. Kiyoshi Matsuda (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Kakegurui stagione 2) sta dirigendo l’anime allo Studio MAPPA sotto la supervisione di Nishida. Aori Fujika sta disegnando i concetti originali dei personaggi e Shiho Tanaka (direttore dell’animazione di Banana Fish e Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather) sta adattando quei disegni per l’animazione. Kana Utatane (TaWaRa) sta componendo la musica.

I personaggi principali sono intrepretati da Yūto Uemura (Minato Kiyomizu), un ex giocatore competitivo di pallanuoto, Kōtarō Nishiyama (Eitarō Oka), l’amico più giovane di Minato dalle scuole medie che lo ha seguito nella stessa scuola superiore, Subaru Kimura (Jō Jōjima), il capitano della squadra di pallanuoto della scuola di Minato e Lynn (Chinu Kawakubo), qualcuno che è ben informato sul passato di Minato.

Questo il trailer

Re-Main disponibile da sabato 3 luglio 2021 su Yamato Animation e su Amazon Prime Video.

Il ritorno di Getter Robo Arc

Sono passati 19 anni dalla guerra di Siberia e il mondo sta cercando ancora di riprendersi, ma una nuova minaccia intergalattica si prospetta all’orizzonte per il Getter Robo e il laboratorio Saotome. Proprio mentre stanno affrontando un nuovo nemico, Takuma si presenta alle pendici del monte Asama insieme al suo amico Baku in cerca di risposte da Hayato, ora comandante al laboratorio Saotome.

Jun Kawagoe (Change! Shin Getter Robot – L’Ultimo Giorno del Mondo) dirige Getter Robot Arc presso lo studio Bee Media (Mazinger Edition Z – The Impact!). Dynamic Planning è accreditata per la pianificazione dell’anime, Ken Ishikawa e Go Nagai per il soggetto originale.

Tadashi Hayakawa (Cyborg 009 Vs. Devilman, Mazinkaizer SKL) scrive e coordina le sceneggiature. Hideyuki Motohashi (Fushigi Yugi, God Mars, Hikaru no Go) cura il character design ideato da Kazuya Hoshi. Goichi Iwahata, Yasuhiro Moriki e Noritaka Suzuki si occupano del mecha design.

Yoshichika Kuriyama (Cyborg 009 Vs. Devilman) e Shiho Terada (Cyborg 009 Vs. Devilman) compongono la colonna sonora. I JAM Project interpretano la canzone della sigla di apertura intitolata Bloodlines: Unmei no Ketto.

Qui sotto il trailer:

L’anime debutterà il 4 luglio in simulcast sul canale YouTube di Yamato Animation per 13 settimane ogni domenica dalle 14:30 e sarà fruibile anche su Amazon Prime Video.

Vi ricordiamo che il manga originale del compianto Ken Ishikawa è pubblicato in Italia dalla J-POP (acquistate su Amazon il primo volume!)