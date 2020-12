Recensione Unlock! Star Wars: escape room in una Galassia lontana lontana

Unlock! The Escape Game è una popolare serie di escape room da tavolo edita da Asmodee Italia. Il gioco, indicato per 1-6 giocatori dai 10 anni in su, ripropone l’esperienza delle escape room portandone gli enigmi e i rompicapi in una dimensione domestica ma non per questo meno coinvolgente.

Tanto tempo fa in una Galassia lontana, lontana…

Unlock! Star Wars vi immergerà nel popolare universo narrativo ideato da George Lucas nel 1977. All’interno della scatola sono contenute tre avventure che vi metteranno alla prova, sia che siate appassionati di escape room, sia che siate i più grandi esperti di Star Wars.

Le tre missioni proposte avranno un livello di difficoltà medio-facile, con le prime due caratterizzate da enigmi facili e la terza e ultima con un livello di difficoltà medio. Per risolvere con successo ognuno di questi scenari avrete a disposizione 60 minuti.

Abbiamo trovato che la durata definita di ogni scenario rende ognuna delle tre avventure un’esperienza gratificante, né troppo lunga né troppo corta.

Le tre missioni proposte da Unlock! Star Wars sono:

Fuga da Hoth

Un ritardo imprevisto

Missione segreta su Jedha

Per non fare spoiler sulla trama, diremo soltanto che le tre avventure vi vedranno nei panni delle diverse fazioni dell’universo di Star Wars; in “Fuga da Hoth” interpreterete intrepidi Ribelli, in “Un ritardo imprevisto” sarete un gruppo di Cacciatori di Taglie e in “Missione segreta su Jedha” sarete impegnati in una missione sotto copertura per conto dell’Impero Galattico.

Oltre a queste tre avventure, Unlock! Star Wars contiene anche un breve scenario Tutorial da 10 minuti in cui poter familiarizzare con le meccaniche del gioco e con l’applicazione al fine di avere un’idea generale dei vari enigmi da risolvere.

Come ogni altra escape room da tavolo anche Unlock! Star Wars non potrà più essere rigiocato una volta portate a termine le tre avventure proposte.

Unlock! Star Wars: giochiamo… ma senza spoiler!

Se avete familiarità con questo titolo, avendo giocato una delle passate edizioni, non avrete nessun problema ad orientarvi anche in queste nuove escape room.

Unlock! Star Wars può essere giocato con un approccio disinvolto, ovvero senza il bisogno di leggere il libretto delle regole, poiché le carte indicano molto chiaramente come devono essere utilizzate; tuttavia anche se non siete giocatori cauti consigliamo una lettura del libretto delle regole e, se questo è il vostro primo Unlock! vi consigliamo di misurarvi con il Tutorial. Potrà sembrare un passaggio superfluo, tuttavia gli enigmi del tutorial sono un ottimo warm-up che vi aiuterà ad entrare nella forma mentale corretta per affrontare le altre missioni.

Ogni avventura sarà caratterizzata da una varietà di rompicapi molto diversi tra loro, che richiedono gioco di squadra e che consentiranno a tutti i giocatori di contribuire alla soluzione della missione.

Per risolvere alcuni di questi enigmi saranno necessari spirito di osservazione, altri richiedono deduzione e altri ancora una buona dose di intuizione e logica. In ogni caso potrebbe essere utile avere carta e penna sotto mano per tenere traccia dei vari progressi.

Nel caso uno o più enigmi risultino particolarmente ostici, nella scatola troverete anche un manuale con le soluzioni guidate: non cedete al lato oscuro ed evitate di leggerlo (almeno prima di giocare).

Per cominciare una missione non dovrete fare altro che leggere la prima carta (quella contrassegnata dall’indicazione “Iniziate qui”) con il briefing della stanza, far partire il cronometro dell’app… e che la Forza sia con voi.

Unlock! Star Wars: l’applicazione

Esattamente come i suoi predecessori, anche l’incarnazione di Unlock! a tema Star Wars è integrata da un’apposita app che gestisce ogni meccanica del gioco: gli enigmi, i congegni, i codici, gli indizi, le penalità e ovviamente il tempo di gioco.

L’applicazione sopperisce così al ruolo che in un’escape room canonica sarebbe ricoperto da un game master e dai congegni (automatizzati e non) di cui ogni stanza è costellata.

Ogni sezione dell’app da accesso ad un tastierino numerico che vi permette di inserire un codice a quattro cifre. Ovviamente questi codici dovranno essere ricavati dalle varie prove a cui verrete sottoposti durante lo svolgersi della missione.

Se i codici saranno giusti l’applicazione vi indicherà come procedere nell’avventura, in caso contrario il sistema assegnerà penalità che andranno a sottrarre minuti preziosi. Fate molta attenzione ad inserire i codici, premendo correttamente i numeri sul tastierino, poiché la leggibilità di quest’ultimi potrebbe essere un po’ difficoltosa. Ad avventura conclusa l’app vi mostrerà la valutazione complessiva.

Per chi è adatto

Unlock! Star Wars si presta per essere giocato da un pubblico trasversale, composto sia da giocatori esperti che da giocatori occasionali, e rappresenta una valida alternativa ai party game in quanto il gioco di squadra è il fattore principale per la vittoria.

Gli appassionati di Star Wars apprezzeranno la tematizzazione di questa edizione di Unlock!, le cui storie sono ispirate coerentemente con il canone di Star Wars.

Il livello degli enigmi non è troppo difficile e anche i bambini più grandi (il gioco è indicato a partire dai 10 anni) potranno contribuire al successo delle missioni.

In conclusione

Unlock! Star Wars è una coinvolgente escape room da tavolo che vi trasporta nell’universo di Star Wars. L’esperienza tipica delle escape room viene tradotta in modo efficace e la chiave per portare a termine con successo le tre avventure risiede nella collaborazione e nel gioco di squadra. Il livello di difficoltà non elevato permette a tutti un’esperienza gratificante e divertente.