Recoome S.H.Figuarts di Tamashii Nations: Recensione

Arrivato finalmente in distribuzione, grazie a Cosmic Group, abbiamo recensito Recoome S.H.Figuarts per la linea Dragon Ball Z di Bandai e Tamashii Nations. Si tratta della terza uscita legata al team della squadra Ginyu, il team di guerrieri speciali al soldo del perfido Freeza che gli appassionati di Dragon Ball avranno sicuramente visto nell’arco del pianeta Namecc. Recoome si aggiunge dunque a Ginyu e Jeice nell’attesa dello special pack con Burter e Guldo.

Un personaggio bizzarro

C’è da dire che se non fosse per la possente muscolatura e le tecniche micidiali, seconde solo al suo capitano, nessuno direbbe che Recoome sia uno dei guerrieri più forti della galassia. Fa parte del mondo immaginario di Akira Toriyama e la sua caratterizzazione riporta i toni di una saga drammatica alle origini della sua comicità. Recoome come ogni altro componente della squadra ama scegliersi una “posa da battaglia”, ovviamente tutto meno che credibile, da sfoggiare insieme agli altri quattro membri. Recoome è alto, muscoloso e con una capigliatura rossa a punte con i lati della testa totalmente rasati. Durante la saga di Namecc è lui che mette in difficoltà i guerrieri Z, fino all’arrivo di Son Goku. E’ stato proprio Kakaroth infatti, a sconfiggerlo con un solo unico colpo, concentrando le energie del Kaioken unicamente nel gomito per poi farle esplodere dentro l’avversario. Tra lo stupore generale Recoome, che si autoproclamava “il migliore” perisce miseramente davanti agli occhi attoniti di Jeice e Burter.

Scatola e Blister

Personaggio altissimo, scatola grandissima, non poteva essere altrimenti e così il packaging di Recoome si presenta da subito gigantesco rispetto alle classiche uscite. Viene mantenuto l’aspetto grafico delle altre release con un classico stile da impaginazione manga che alterna immagini del prodotto ufficiale alle parti in plastica trasparente che ci consentono di vedere il prodotto al suo interno. Quello che salta all’occhio del blister sono gli accessori, posti in bella vista con una testa alternativa per il capitano Ginyu, una nuova sfera di Namecc e la ranocchia namecciana con cui il capitano si scambia il corpo per errore. Oltre a questi graditi bonus abbiamo trovato anche un set di mani e volti alternativi di tutto rispetto, sufficienti a realizzare le pose più strane del terzo membro della squadra.

Recoome S.H.Figuarts

Recoome S.H.Figuarts è un personaggio massiccio e davvero ben realizzato. La struttura delle articolazioni al tatto è rigida ma in ogni caso semplice da modellare. Il doppio snodo inserito nella spalla consente un ampio margine di movimento e l’aggancio della spallina accompagna facilmente tale movimento senza risultare innaturale. Tutti i volti inseriti in confezione sono realizzati ai massimi livelli con espressioni convincenti e fedeli alle fonti. Inutile sottolineare quanto siano fondamentali tali elementi ai fini della riuscita di una posa ridicola come quelle che ama assumere questo personaggio. La colorazione è altrettanto curata e non mostra cenni di imperfezioni nemmeno sotto l’occhio vigile del collezionista più scafato.

Videorecensione

Conclusioni

Sebbene sia un personaggio secondario Recoome S.H.Figuarts fa parte di un gruppo che ai fan di Dragon Ball Z ha sempre fatto simpatia. A breve usciranno anche Burter e Guldo così da poter finalmente permetterci di sistemarli tutti e cinque nella loro posa corale da battaglia. Recoome è una edizione limitata Tamashii Web Exclusive pertanto se siete indecisi non aspettate troppo o rischiate seriamente di non trovarlo più a prezzi umani. Attualmente il prodotto si trova ad un prezzo suggerito di circa 90 euro ed è distribuito in italia per Tamashii Nations da Cosmic Group.