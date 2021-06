Record of Ragnarok: vietato l’anime in India

L’anime di Record of Ragnarok adattamento dell’omonimo manga (Shūmatsu no Walküre) di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui, (cliccate qui per leggere la nostra recensione), esordito sulla piattaforma streaming on-demand di Netflix il 17 giugno 2021 (potete leggere la nostra recensione), è stato rimosso dal catalogo di Neflix in India.

Le ragioni dietro la cancellazione di Record of Ragnarok

Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata fatta da Netflix sull’assenza dello show. Anime News Network ha cercato di ottenere un’intervista senza successo. Record of Ragnarok è ancora disponibile per la visione negli Stati Uniti, e in altre regioni come il Regno Unito.

Mentre non c’è una ragione nota dietro la cancellazione dello show in India, teniamo conto che Netflix aveva programmato l’uscita dell’anime lo stesso giorno degli altri paesi, i fan stanno speculando di un possibile legame con l’induismo e in particolare con Shiva, un dio fortemente venerato in India che, come tutte le divinità presenti nell’opera, ha subito cambiamenti sia nell’aspetto che nel carattere.

In precedenza l’attivista Rajan Zed aveva esortato la Warner Bros. Japan a trattare la divinità indù Shiva con rispetto data la sua inclusione in Record of Ragnarok. Zed aveva anche detto che Netflix aveva rifiutato di omettere Shiva dall’anime dopo queste sollecitazioni.

Questa è la teoria più verosimile e per ora, non si sa quando o se Record of Ragnarok arriverà su Netflix anche in India.

Record of Ragnarok: il manga

Il manga Record of Ragnarok di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui è stato lanciato sul magazine di Comic Zenon nel novembre 2017. Umemura si occupa della storia, Ajichika dei disegni e Fukui della composizione della serie. In Italia il manga è edito da Star Comics che descrive così la trama:

Gli dei sono in collera. Sono stanchi degli esseri umani, della loro miseria, avidità, miopia e superbia, e decidono di annientarli una volta per tutte per riportare pace, armonia e bellezza sulla Terra. Ma la valchiria Brunhilde titilla il loro orgoglio: forse che gli dei, sotto sotto, hanno troppa paura degli uomini per conceder loro un’ultima possibilità? Ovviamente gli dei non temono nulla e nessuno, e indicono così il RAGNAROK, lo scontro finale fra dei e uomini! 13 rappresentanti del genere umano, scelti fra tutte le epoche e coadiuvati dal potere delle valchirie, si confronteranno in scontri all’ultimo sangue con 13 agguerrite divinità: se riusciranno a vincere il maggior numero di duelli, l’umanità sarà salva. Ha inizio il più cruento, visionario, imprevedibile, esaltante battle-manga degli ultimi anni!

A ottobre 2019 sempre su Comics Zenon dal titolo è stato pubblicato lo spin-off di Record of Ragnarok dal titolo The Ryo Fu Ho Sen Hishoden (La Leggenda di Lu Bu Fengxiang Il Generale Volante).