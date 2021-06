Record of Ragnarok: ecco fin dove è giunta la trasposizione anime rispetto al manga

Il progetto anime di Record of Ragnarok (Shuumatsu no Valkyrie) ha debuttato su Netflix in tutto il mondo il 17 giugno 2021 (rileggete la nostra recensione) e, mentre sta facendo parlare di sé, nelle ultime ore abbiamo appreso fin dove è giunta la trasposizione rispetto al manga.

Secondo quanto diffuso online dall’utente di Twitter @MangaMoguraRE, i 12 episodi dell’anime ispirato al manga di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui hanno coperto sino al Capitolo 19 raccolto nel 5° Volume del fumetto.

Al momento non siamo in possesso di eventuali piani di una seconda stagione, pertanto, se foste interessanti a continuare con l’esperienza, potete proseguire col manga dal Capitolo 20 sempre raccolto nel 5° Volume (approfittate ora per acquistare l’edizione italiana, a cura di Star Comics, su Amazon).

Di cosa tratta l’opera?

Ecco una descrizione dell’opera diffusa dal 1° numero del manga edito in Italia da Star Comics (su Amazon acquistate il primo volume):

“Gli dei sono in collera. Sono stanchi degli esseri umani, della loro miseria, avidità, miopia e superbia, e decidono di annientarli una volta per tutte per riportare pace, armonia e bellezza sulla Terra. Ma la valchiria Brunhilde titilla il loro orgoglio: forse che gli dei, sotto sotto, hanno troppa paura degli uomini per conceder loro un’ultima possibilità? Ovviamente gli dei non temono nulla e nessuno, e indicono così il RAGNAROK, lo scontro finale fra dei e uomini! 13 rappresentanti del genere umano, scelti fra tutte le epoche e coadiuvati dal potere delle valchirie, si confronteranno in scontri all’ultimo sangue con 13 agguerrite divinità: se riusciranno a vincere il maggior numero di duelli, l’umanità sarà salva. Ha inizio il più cruento, visionario, imprevedibile, esaltante battle-manga degli ultimi anni!“

In merito allo staff, Masao Ookubo dirige l’anime presso lo studio Graphinica con la produzione di Warner Bros. Japan. Kazuyuki Fudeyasu compone la serie. Masaki Sato si occupa del character design e Yasaharu Takanashi compone le musiche.

Record of Ragnarok: il manga

Il manga originale di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui è stato lanciato sul magazine di Comic Zenon nel novembre 2017. Umemura si occupa della storia, Ajichika dei disegni e Fukui della composizione della serie. Il 10° numero è stato pubblicato in Giappone e negozi online il 18 marzo. In Italia, come già anticipato il manga è edito da Star Comics.