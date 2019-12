Remnant Stormtrooper, la nuova Hot Toys tratta da The Mandalorian

Il Remnant Stormtrooper (ovvero uno degli assaltatori sopravvissuti alla battaglia di Endor) che vediamo in The Mandalorian è il nuovo annuncio di Hot Toys dedicato alla linea del nuovo telefilm di Disney Plus. Si tratta del quarto annuncio dopo il Mandaloriano, IG-11 e il Mandaloriano da equipaggiamento pesante.

The Mandalorian è la serie TV, basata sull’universo di Star Wars, trasmessa in streaming in esclusiva su Disney Plus e vede come protagonista un misterioso personaggio chiamato “il Mandaloriano” che veste una armatura in Beskar e svolge missioni per conto della gilda dei cacciatori di taglie. Cronologicamente la serie si svolge a pochi anni di distanza dalla battaglia di Endor, che ha posto fine alla seconda morte nera e all’impero ed alcuni Stormtrooper sopravvissuti ora svolgono il compito di milizia privata per alcuni signori della guerra che prima lavoravano per l’impero.

Come tutte le Hot Toys in scala 1/6 anche questa sarà dotata del classico corpo base, con più di 30 punti di articolazione, sarà vestito di abiti in tessuto misto a plastica che verrà in questo caso utilizzata per la corazza. Il design che vedete è quello del classico Stormtrooper ma con la differenza che in questa versione appare più sporco e usurato. Come accessori avremo a disposizione l’immancabile blaster in due versioni e un set di mani intercambiabili per poter far assumere al Trooper qualsiasi posa ci venga in mente, anche ricreare la scena con il protagonista della serie.

Il Remnant Stormtrooper è già in preordine su sideshow a questo indirizzo al prezzo di 190 euro con uscita stimata per il mese di Dicembre 2020. Attendiamo con ansia anche il prossimo annuncio di Hot Toys che vedrà protagonista nuovamente il Mandaloriano con l’armatura completamente di Beskar dato che si intravede proprio in queste immagini ufficiali.