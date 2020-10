Renegade Games, nuova partnership con Hasbro

Renegade Games ha appena fatto un enorme balzo in avanti nel mondo dei giochi. La casa di produzione, nota ai più per il loro gioco da tavolo Power Rangers Heroes of the Grid, ha appena annunciato una nuova partnership con Hasbro. L’accordo prevede la cessione dei diritti di alcuni franchise per la creazione di nuovi giochi da tavoli. I nomi più importanti includono Power Rangers, Transformers, My Little Pony e GI Joe.

Non ci sono ancora notizie sulla tipologia di giochi che Renegade Games ha intenzione di produrre, potrebbe trattarsi tanto di giochi di ruolo (RPG) quanto di giochi da tavolo o di carte. Alcune indiscrezioni annunciano che Power Rangers farà da apri pista per una serie di nuovi giochi di ruolo, ispirati al sistema di regole della quinta edizione di Dungeons and Dragons. Power Rangers otterrà anche un gioco deck-builder che sarà presentato come demo durante il Renegade Con, che si terrà tra il 9 e l’11 Ottobre, per poi essere ufficialmente messo in commercio nel secondo trimestre del 2021.

Nel comunicato ufficiale (che potete leggere a questo link), Scott Gaeta, presidente ed editore della Renegade Games, afferma che parte della strategia, che prevede l’utilizzo del sistema di regole di D&D, ha alla propria base l’utilizzo di un sistema già consolidato e conosciuto per attrarre i fan dei franchising e spingerli a cimentarsi con gli RPG. Per questo motivo Renegade Games ha scelto di utilizzare proprio la quinta edizione, che al momento sembra essere il sistema di regole più semplice, completo e conosciuto nel mondo. Scott Gaeta ha anche affermato di essere particolarmente entusiasta di potersi approcciare a giochi di ruolo e sistemi di deck-building, in quanto sono entrambi formati che possono essere espansi a piacimento senza gravare eccessivamente sulle finanze del giocatore.

Casey Collins, Senior Vice Presidente e General Manager, Global Consumer Products alla Hasbro, ha espresso entusiasmo verso l’opportunità di approfondire il rapporto con Renegade Games. Il banco di prova per questa partnership è stato, a suo dire, proprio il lavoro fatto con Power Ranger Heroes of the Grid, e ha portato Hasbro ad essere fiduciosa rispetto ai risultati che, assieme a Renegade Games, potrà raggiungere con i franchise di G.I. Joe, Transformers e My Little Pony.