Rilasciata una nuova immagine di Rey in The Rise of Skywalker

The Rise of Skywalker arriverà nelle sale italiane il 18 Dicembre 2019. Ad oggi ben poco sappiamo cosa accadrà a Rey. Eccola in una nuova foto.

The Rise of Skywalker è uno dei film più attesi dell’anno per tutti i fan della saga fantascientifica per eccellenza, Star Wars. Il nono capitolo della saga uscirà tra tre mesi, per la precisione il 18 Dicembre 2019 nelle sale cinematografiche italiane, due giorni prima rispetto all’uscita negli USA.

Del film sappiamo, ad oggi, ben poco, tranne quanto emerso dal poster e dal criptico trailer rilasciato ad Aprile. Questo sia perché il franchise di Star Wars non ha bisogno di particolari strategie di marketing, sia perché, sicuramente, verranno rilasciate maggiori informazioni con l’avvicinarsi della data di rilascio del film.

Qualche giorno fa, sulla pagina Twitter ufficiale di Star Wars è stata rilasciata una nuova immagine di Rey che la mostra in tutta la sua caparbia sfrontatezza. Anche la frase che accompagna il post è davvero emblematica: “Qualcosa dentro di me è sempre stata lì. Adesso si è risvegliata”. Questa è sicuramente una frase ad effetto che però ci rivela ben poco di quello che succederà a Rey, così come il personaggio è stato mostrato nel trailer. Non sappiamo davvero cosa succederà a Rey e cosa diventerà nel corso di questo Episodio IX della saga, con ogni probabilità lo scopriremo solo nel corso del film. Fatto sta che l’attesa è davvero alta, così come le aspettative legate alla pellicola

Ricordiamo che Star Wars: The Rise of Skywalker sarà diretto da J.J. Abrams, e tra gli attori troviamo Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, e Billy Dee Williams.

Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 18 Dicembre 2019.