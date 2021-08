Ringside: AEW, la nuova esperienza di wrestling con Salvatore Torrisi e Moreno Molla

Cultura Pop inaugura la stagione 2021/2022 della sua programmazione Twitch con la prima novità assoluta fra i suoi format: Ringside. Si tratta di uno spazio mensile completamente dedicato al mondo del wrestling. La prima puntata non poteva che essere dedicata alla AEW, la nuova federazione che sta rivoluzionando il mondo del wrestling, Martedì 31 agosto, a partire dalle 20.30, CulturaPOP ospiterà sul suo canale Twitch le voci italiane della AEW, direttamente da Sky Sport, Salvatore Torrisi e Moreno Molla.

Modera Domenico Bottalico. Interviene Luca Carbonaro.

Parleremo del nuovo approccio al wrestling lottato e non solo della AEW, dell’arrivo di CM Punk e dei molti talenti che compongono il roster della federazione, del suo futuro e della Forbidden Door, dello stato attuale del wrestling mondiale e ovviamente della programmazione e dei prossimi appuntamenti targati AEW su Sky Sport.

Ringside, il format di Cultura Pop dedicato al wrestling

Ringside è il nuovo format Twitch di Cultura Pop dedicato al mondo del wrestling. Si parlerà in maniera rilassata ma consapevole di questo variopinto ed eterogeneo mondo strettamente connesso ed entrato giocoforza nell’immaginario collettivo. Ospiti del settore ma anche semplici, e a volte insospettabili, appassionati si alterneranno nei vari appuntamenti mensili per parlare dell’attualità del mondo del wrestling a 360° ma anche dei suoi aspetti più tecnici e delle grandi icone di questo sport.

AEW: una nuova esperienza di wrestling

La AEW vanta una rosa di livello mondiale e molto variegata di lottatori uomini e donne ed è dunque in grado di offrire ai fan del genere una nuova esperienza di wrestling per la prima volta in 20 anni. Fondata dal presidente e CEO Tony Khan, AEW è capitanata da Cody Rhodes (figlio del leggendario Dusty), The Young Bucks (Matt & Nick Jackson – aggiungete il loro Funko POP! alla vostra collezione), Kenny Omega, Hangman Adam Page, Chris Jericho e Jon Moxley. Nella lista figurano anche altri lottatori incredibilmente qualificati tra cui Brian Cage, gli FTR, Hikaru Shida, Orange Cassidy, Matt Hardy, Nyla Rose, Brodie Lee, Jungle Boy, Dr. Britt Baker, Brandi Rhodes, MJF, Penta El Zero M, Rey Fenix e The Icon Sting (acquistate la sua nuova t-shirt su Amazon).

Puntando su incontri al cardiopalma e di grande impatto, la AEW offre ai fan atletismo e statistiche sportive. I lottatori hanno anche la libertà di esprimere la propria personalità e mettere in risalto le loro capacità atletiche. Introducendo per la prima volta in assoluto le statistiche nel wrestling, la AEW aumenta la posta in gioco per i suoi incontri e aumenta il coinvolgimento dei fan tenendo traccia delle vittorie e delle sconfitte di ogni lottatore nel loro percorso durante l’anno solare.

