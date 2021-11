Lunedì 15 novembre dalle 21 alle 22.30 torna Ringside, lo spazio mensile completamente dedicato al mondo del wrestling del canale Twitch di Cultura Pop con Domenico Bottalico e Luca Carbonaro. Ospite speciale: Andrea “Gufu” Gagliardi.

Ringside Episodio 3: commentiamo AEW – Full Gear 2021, i licenziamenti WWE e molto altro

In Ringside Episodio 3 commenteremo insieme i risultati di AEW – Full Gear 2021: chi l’avrà spuntata fra Kenny Omega e Adam “Hangman” Page?

La situazione in WWE con NXT 2.0, gli ultimi licenziamenti e due eventi molto buoni come WWE – Crown Jewel 2021 e NXT 2.0 – Halloween Havoc 2021. Mentre Luca Carbonaro ci parlerà della sua esperienza live al Supershow tenutosi alla Wembley Arena la scorsa settimana, recuperate la nostra intervista esclusiva a Riddle.

Parleremo anche di IMPACT dopo Bound for Glory 2021, dell’improvvisa decisione della ROH di riorganizzarsi lasciando liberi i propri atleti, della NJPW con la finale sottotono del G1 Climax e la marcia di avvicinamento a Wrestle Kingdom. In più Jon Moxley e la GCW, la indy in più rapida ascesa degli ultimi mesi.

L’appuntamento con Ringside Episodio 3: commentiamo AEW – Full Gear 2021, i licenziamenti WWE e molto altro è per lunedì 15 novembre dalle 21 alle 22.30 sul canale Twitch di Cutura POP!

Ringside, il format di Cultura Pop dedicato al wrestling

Ringside è il nuovo format Twitch di Cultura Pop dedicato al mondo del wrestling. Si parlerà in maniera rilassata ma consapevole di questo variopinto ed eterogeneo mondo strettamente connesso ed entrato giocoforza nell’immaginario collettivo. Ospiti del settore ma anche semplici, e a volte insospettabili, appassionati si alterneranno nei vari appuntamenti mensili per parlare dell’attualità del mondo del wrestling a 360° ma anche dei suoi aspetti più tecnici e delle grandi icone di questo sport.

