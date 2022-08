In occasione della recente edizione del Comic Con 2022, Iron Studios ha presentato a tutti gli appassionati un alto numero di nuove proposte davvero interessanti. Nello specifico, tra queste troviamo anche il grande ritorno di un’icona cinematografica senza tempo: Ritorno al Futuro. Dunque, non perdiamo altro tempo e andiamo subito a scoprire maggiori dettagli a riguardo.

Iron Studios al Comic Con 2022

Tra le tante nuove proposte presentate da Iron Studios, ecco fare capolino la leggendaria coppia che ha avuto la fortuna di viaggiare a bordo della Time Machine DeLorean. I personaggi in questione sono proposti nello stile Toy Art, sempre più amato, lodato e collezionato da tutti gli appassionati.

Foto: ©Iron Studios

Dalle immagini ufficiali possiamo vedere come il giovane avventuriero sia rappresentato intento a guardare guarda preoccupato il suo orologio, pronto per entrare in azione con il suo Hoverboard. Marty indossa abiti futuristici automatizzati, tra cui un sistema di autoregolazione e asciugatura automatica giacca e un paio di scarpe autoallaccianti.

Per quanto riguarda Doctor Brown, lo scienziato indossa abiti eccentrici ed è impegnato a mostrare quanto riportato sul quotidiano locale.

Entrambe le figure sono proposte dotate di base espositiva, arricchita con il logo ufficiale del film dal quale sono direttamente ispirate. Vi ricordiamo inoltre che entrambi i prodotti godono di licenza ufficiale e che la loro altezza complessiva è di circa 15 cm.

Hellboy per la linea MiniCO

Sempre per la linea MiniCO, Iron Studios ha presentato anche una simpatica riproduzione di Hellboy. Il personaggio è raffigurato con alla base uno dei suoi tanti piccoli felini, ed è intento a giocare con il suo gattino mentre si disseta con una lattina della sua bevanda preferita.

Hellboy è vestito da un soprabito e indossa pantaloni e stivali tattici. Il personaggio è inoltre dotato della sua fedele arma utilizzata per eliminare i mostri,posta in una fondina attaccata a una cintura con fibbia recante il logo dell’organizzazione B.P.R.D.

Foto: ©Iron Studios

Siete pronti ad aggiungere in collezione uno degli eroi moderni più amati e carismatici di fumetti, film, animazioni e videogiochi? Allora questa è l’occasione giusta per voi! La figure è infatti ispirata al suo film originale del 2004 scritto e diretto dal maestro Guillermo del Toro.

Hellboy vede la sua nascita grazie ai fumetti da Mike Mignola nel 1991 e fu pubblicato per la prima volta da Dark Horse Comics, diventando nel giro di poco tempo una vera e propria icona.

Ma le sorprese non sono finite qui

Se questa proposta non dovesse aver fatto breccia nei vostri cuori, Iron Studios è pronta a mettere a segno il colpo! Ebbene sì, le novità infatti non terminano qui! L’azienda, durante il Comic Con 2022, ha infatti presentato numerose altre proposte ispirate a grandi produzioni cinematografiche e fumettistiche.

Tra queste troviamo ad esempio quelle dedicate a X-Men Age Of Apocalypse per la linea BDS Art Scale 1/10. Nello specifico ci sono i personaggi di Bishop, Colossus, Storm, Rogue, Magneto, Weapon X e Apocalypse. E poi ancora troviamo uno splendido Winter Soldier per la BDS Art Scale 1/10 da Infinity Saga.

Se invece volete restare sulle serie tv, ecco per voi Arthur Shelby per la linea Art Scale 1/10, direttamente tratto dal capolavori di Peaky Blinders. Infine, vogliamo parlare dello splendido He-Man per la linea Deluxe Art Scale 1/10 da Masters Of The Universe?

Per ulteriori immagini o informazioni sulle nuove proposte Iron Studios Comic Con 2022, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore.

Prima di salutarvi, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile il libro dedicato ai cimeli della trilogia di Ritorno al Futuro!