Il sequel di Godzilla vs. Kong, film diretto da Adam Wingard arriverà nelle sale il 15 marzo 2024. Il film è stato un successo al botteghino ed è stato ben accolto dai fan del MonsterVerse quindi c’è davvero moltissima attesa per questo nuovo capitolo in arrivo che riporta indietro il regista Adam Wingard e presenta un nuovo protagonista in Dan Stevens. Ma concretamente, che cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo film? Un comunicato stampa riproposto condiviso dal governo australiano ci dà un’idea migliore al riguardo.

Svelati alcuni dettagli della trama del sequel di Godzilla Vs. Kong

Secondo quanto riportato dal comunicato stampa del governo australiano sembra che Kong, e/o suo figlio, dovranno proteggere la Terra ed è probabile che Godzilla non compaia, ma ciò non significa necessariamente che non vedremo altre bestie familiari nel corso di questa avventura.

Questo è ciò che si legge nel comunicato:

“L’attesissimo sequel di Godzilla vs. Kong è l’ultimo film di successo internazionale ad essere attratto da un film in Australia, con la produzione destinata a ricevere $ 16 milioni di finanziamenti nell’ambito dell’ottimo incentivo per la location da $ 540 milioni del governo australiano. Il quinto film [nel] franchise MonsterVerse vedrà Kong difendere la Terra dalle creature insolite e pericolose che minacciano la sua nuova casa.”

Il regista del sequel Adam Wingard, ha dichiarato:

“Penso che con Godzilla vs. Kong sia stata la prima volta che siamo stati davvero in grado di avere sequenze complete in cui il film lascia gli umani e rimane con i mostri, proprio come qualsiasi altro personaggio. È una grande svolta dal punto di vista degli effetti visivi e persino dal punto di vista della trama. Se c’è un altro film MonsterVerse, secondo me, dovrebbe essere il primo film di mostri completo. Direi, 30 percento umani, il resto mostri, fondamentalmente capovolgendo la formula di ciò che molti di questi film generalmente sono. Penso che le persone siano pronte per questo.”

A proposito del quarto film del franchise

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård (Big Little Lies, La tamburina), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebecca Hall (Christine, La genesi di Wonder Woman), Shun Oguri (Weathering with You – La ragazza del tempo), Julian Dennison (Deadpool 2), Eiza González (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Brian Tyree Henry (Joker, Spider-Man: Un nuovo universo), Kyle Chandler (Godzilla II: King of the Monsters) e Demián Bichir (The Nun: La vocazione del male, The Hateful Eight).

Wingard (The Guest, You’re Next) ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok) e Max Borenstein (Godzilla II: King of the Monsters, Kong: Skull Island), e su una storia scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) insieme a Michael Dougherty & Zach Shields (Godzilla II: King of the Monsters).