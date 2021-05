Calciatore russo alla premiazione come Deadpool

Di recente, l’FC Zenit Saint Petersburg ha vinto il titolo della Premier League russa per il terzo anno consecutivo, e un giocatore, più di preciso il capitano della squadra, ha deciso di festeggiare la vittoria con stile, indossando per l’occasione il tipico costume di Deadpool.

Kotaku e Sports Illustrated hanno riportato la notizia che il capitano e attaccante dello Zenit Artem Dzyuba si è presentato alla cerimonia di premiazione sfoggiando un costume completo di Deadpool, il nostro amato Mercenario Chiacchierone.

Artem Dzyuba, il calciatore appassionato di Deadpool

Dzyuba ha presenziato alla cerimonia di premiazione accompagnato da suo figlio, anche lui in costume, per ritirare l’ambito premio più prestigioso del campionato russo. Questo inaspettato tributo è stato notato anche da Deadpool in persona, Ryan Reynolds.

Potete trovare un video di Dzyuba che accetta il suo premio in costume, facendolo simbolicamente ritirare a suo figlio, qui sotto!

Just Artem Dzyuba receiving his championship medal dressed as @Deadpool, nothing to see here. pic.twitter.com/oVD4X9nLIK — Russian Football News (@RusFootballNews) May 2, 2021

Ma perché, fra tanti supereroi, Dzyuba ha scelto di impersonare proprio il Mercenario Chiacchierone per questo importante evento? Ecco la sua risposta:

“Può fare tutto, la cosa migliore di lui è la rigenerazione, quindi sono io. Ho questo costume da secoli. È il nostro terzo titolo consecutivo, quindi posso concedermi la possibilità di indossarlo. Volevo indossarlo da tempo, ma durante il secondo campionato non ho osato, e durante il primo non c’è stato tempo… Lo toglierò appena arriverò negli spogliatoi. Fa caldo, ci sono quasi soffocato dentro“.

Sappiamo che è in fase di lavorazione un terzo film di Deadpool, che troverà il proprio spazio all’interno del Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, ha confermato che il film sarà R-rated.

Al momento attuale, non ci sono altri aggiornamenti salienti per quanto riguarda Deadpool 3, per cui potrebbe volerci ancora un po’ di tempo, prima che venga presentato in anteprima.

