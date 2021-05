Pulisci la tua casa con il robot aspirapolvere dedicato a Levi (L’Attacco dei Giganti)

Problemi con la pulizia della casa? Tranquilli. In vostro soccorso arriva Levi, o meglio interviene il robot aspirapolvere dedicato al personaggio più amato del franchise de L’Attacco dei Giganti.

Il robot aspirapolvere di Levi

Il capitano del Corpo di Ricerca del manga/anime de L’Attacco dei Giganti, Levi Ackerman, è noto sia per la sua brutale efficienza nell’uccidere i Giganti che per il suo forte odio per la sporcizia. La prima caratteristica potrebbe non essere direttamente utile per quelli di noi che vivono nel mondo reale, dove non siamo minacciati da giganti mangiatori di uomini, ma le tendenze da maniaco ossessivo dell’ordine di Levi intervengono in nostro aiuto per darci una mano nella lotta contro il nemico numero uno dei pavimenti sporchi, ovvero la polvere!

Il nuovo robot aspirapolvere dedicato a Levi è stato creato dalla Roborock. Chiamato Roborock S6 Pure Attack on Titan Captain Levi Voice Model, è una versione del modello Roborock S6 Pure aggiornato con campioni di voce del doppiatore dell’anime di Levi, Hiroshi Kamiya. In totale, il robot pulitore dispone di ben 104 frasi del freddo e sicuro Levi, come ad esempio:

“Inizio la pulizia dell’area. Mi giocherò la vita per eliminare ogni granello di polvere da questa stanza di merda.”

“Sospendere la pulizia. Beh, se è quello che vuoi… assicurati solo di non rimpiangere questa scelta in seguito.”

“Pulizia completata. Vedi ora? Questa è la vera pulizia.”

Con l’immagine di Levi che vi sta con il fiato sul collo, non avrete più scuse per evitare la pulizia della casa.

Il robot aspirapolvere viene fornito con un libretto illustrato che elenca tutti i 104 campioni di voce, se volete dare un’occhiata a ciò che l’aspirapolvere Levi potrebbe avere da dirvi.

Il Roborock S6 Pure Attack on Titan Captain Levi Voice Model viene offerto esclusivamente tramite il sito internet Hikari TV Shopping, al prezzo di 69.800 yen (521,15 euro). I preordini sono già aperti e la spedizione è prevista per i primi di giugno.

