Saint Maud: il nuovo terrificante trailer dell’horror di Rose Glass

Per la gioia di tutti gli appassionati dell’horror, è stato svelato il nuovo terrificante trailer dedicato alla pellicola cinematografica intitolata Saint Maud, diretta da Rose Glass. Il nuovo attesissimo show sarà un horror psicologico da non perdere. Come è possibile vedere, nel trailer della pellicola cinematografica prodotta da A24 – pubblicato di recente – appare Maud, interpretata da Morfydd Clark, mentre si reca nell’abitazione di Amanda, personaggio interpretato in questo caso da Jennifer Ehle.

Nel nuovo film horror, Amanda è un’ex ballerina che si trova a fare i conti con una grave malattia, motivo per il quale chiede di essere assistita da Maud, infermiera. Quest’ultima è ossessionata dal suo fanatismo religioso e, almeno in un primo mento, questo aspetto incuriosisce molto Amanda. Tuttavia, con il passare del tempo, l’ex ballerina si rende conto che Maud nasconde alcuni lati inquietanti del suo essere e farà di tutto per cercare di “salvare”, a suo modo, l’anima della sua paziente malata di cancro. Di seguito, la trama ufficiale e il nuovo agghiacciante trailer.

“Maud, una devota appena arrivata in un ospizio diventa ossessionata dal salvare l’anima di una sua paziente morente – ma alcune forze sinistre e il suo passato peccaminoso minacciano di porre fine alla sua santa vocazione.”

Insieme alle due protagoniste già citate, nel cast del nuovo horror psicologico ci saranno anche Jennifer Ehle, Lily Knight, Turlough Convery, Rosie Sansom, Marcus Hutton, Carl Prekopp e Noa Bodner. Il debutto al cinema della pellicola scritto e diretto da Rose Glass, è previsto per il 3 aprile prossimo negli USA e per il 1 maggio nel Regno Unito. Dunque, in attesa di vedere uno dei film horror più spaventosi dell’anno, cosa ne pensate del nuovo trailer pubblicato nei giorni scorsi? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.